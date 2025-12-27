El Gobierno de Santa Fe y el MPA lanzaron la nueva Unidad Fiscal Especial de Microtráfico

Este viernes 26 de diciembre, participaron en el tradicional corte de cinta junto a la Fiscal General, el Jefe de la Unidad Franco Carbone y la Fiscal Coordinadora de la FG Carla Cerliani, el Gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y el Ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

Durante el acto, Vranicich hizo un recorrido de los primeros dos años de vigencia de la ley de microtráfico, que inició con la decisión política institucional de poner en vigencia –de manera inmediata y con las capacidades existentes–, la nueva incumbencia.

“La implementación fue gradual y comenzó con la conformación de un equipo de trabajo en el ámbito de la Fiscalía General y guías de actuación específicas. Luego se incorporaron fiscales y se requirieron las ampliaciones presupuestarias necesarias para la incorporación de nuevos recursos humanos al área”, sostuvo Vranicich.

Finalmente señaló a los integrantes de la nueva Unidad que “orienten su actuación a dar respuesta a las víctimas de los delitos violentos generados por el microtráfico”.

El gobernador Maximiliano Pullaro destacó: “Tenemos el problema del microtráfico, pero nos damos los debates necesarios para enfrentarlo. No es solamente brindar recursos, sino también la coordinación interinstitucional. La violencia, cuando hay determinación, retrocede”.

Por su parte, el jefe de la nueva Unidad de la Fiscalía General, Franco Carbone indicó que: “nuestro objetivo es perseguir a los vendedores de drogas asociados a las violencias, reducir el impacto junto a los hechos conexos que tiene la compra venta de estupefacientes. Se lograron 99 derribos en territorio, 350 condenas. Ahora buscamos replicar y estandarizar procedimientos de trabajo en toda la provincia, coordinadamente con las fiscalías regionales.”

Aseguró que “La Ley 14.239 vino a dar un marco normativo claro y definido, y fue decisión de la fiscal Vranicich de darle inmediata implementación. Empezamos de cero, y a dos años, estamos inaugurando la primera Unidad Fiscal que depende directamente de la Fiscalía General y con incumbencia en toda la provincia. Debemos ser selectivos y estratégicos en la persecución penal”.

Al finalizar el acto recorrieron las instalaciones de la Unidad en Rosario con los presentes.

Autoridades

Estuvieron presentes en el acto, el Gobernador de la provincia, el Ministro de Justicia y Seguridad junto a su gabinete, fuerzas de seguridad provinciales y federales, la Presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, los Ministros de la Corte Daniel Erbetta y Jorge Baclini, el Subsecretario de intervención federal del Ministerio de Seguridad de la Nación, Federico Angelini, funcionarios y representantes de los tres poderes del estado tanto nacional, provincial como municipal, como así también fiscales regionales y funcionarios de la Fiscalía General.