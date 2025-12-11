Asumieron los concejales electos y un nuevo escenario político asoma en la Legislatura local

Previo a la tradicional jura de los legisladores electos, se despidieron de sus bancas, por cumplir el período de 4 años estipulado, los ediles salientes Santiago Dobler, Pablo Ghiano y Carolina Giusti, haciendo un balance de su paso por el órgano legislativo.

Santiago Dobler: "Acompañé y presenté los proyectos necesarios para promover la transparencia, la planificación y el desarrollo de nuestra comunidad"

El concejal del bloque PROpulsar expresó: "En lo personal, para mí esta es una etapa que se cierra y que fue profundamente significativa en mi vida. Cuando uno asume esta responsabilidad, no imagina del todo lo que termina implicando. No fue un camino sencillo. Hubo debates intensos, proyectos desafiantes, momentos de avance que nos orgullecen y otros que generan frustración.

Hoy me retiro conforme con el trabajo organizado. Acompañé y presenté los proyectos que creí necesarios para promover la transparencia, la planificación y el desarrollo de nuestra comunidad. Y lo hice siempre utilizando el interés público por encima de cualquier conveniencia personal o partidaria. En este recorrido busqué fortalecer los mecanismos de control del Estado, porque una democracia sana debe sostenerse sobre instituciones transparentes".

Pablo Ghiano: "Con la nueva gestión, me tocó ejercer el rol de oposición firme"

El edil perteneciente al Ateneo Sunchales afirmó: "La política es una herramienta de transformación que debe estar siempre al servicio de la comunidad. Y bajo esa premisa me tocó, durante los dos primeros años, acompañar a la gestión municipal con la que teníamos puntos de coincidencia importantes. Mi respaldo no fue un cheque blanco, sino un apoyo crítico basado en la búsqueda de acuerdos y en la voluntad de avanzar en lo que creíamos que era mejor para los sunchalenses.

Con la asunción del nuevo intendente municipal, la ciudad tomó otro rumbo y no podía mirar para otro lado cuando entendí que algunas decisiones atentaban contra criterios de justicia social, de planificación responsable y de respeto por el interés general. Me tocó entonces ejercer un rol diferente pero absolutamente coherente con mis condiciones. El rol de oposición firme.

Me enorgullece haber presentado proyectos que buscaron cuidar el bolsillo de las familias, defender el ambiente, mejorar la seguridad urbana, observar las incoherencias del tan discutido alumbrado público y sostener políticas públicas basadas en evidencia y no en la improvisación".

Carolina Giusti: "Me voy con la tranquilidad de haber actuado con coherencia"

Finalmente, la legisladora que integró el bloque de "Juntos por el Cambio" manifestó: "Cuando asumí, me propuse objetivos claros. Ordenar, transparentar y fortalecer el funcionamiento de nuestra administración pública. Creí y sigo creyendo que la confianza de la ciudadanía se construye con hechos, con claridad en los procesos, con reglas iguales para todos y con la valentía de señalar lo que no está bien. En estos años impulsé proyectos que apuntaron justamente a eso, a mejorar los mecanismos de control, a ordenar procedimientos que necesitaban ser realizados y a promover una gestión más abierta, más accesible y por sobre todas las cosas más responsable.

Más de 40 proyectos presenté sola o en bloque, que se convirtieron en ordenanza y otros tantos que quedan en la agenda y en estado parlamentario. Y también innumerables pedidos de información, declaraciones, acciones concretas que hicimos desde este Concejo. No siempre fue fácil. Hubo decisiones difíciles y momentos de tensión. Pero entendí que cumplir con el deber implica también denunciar. Y marcar las irregularidades cuando ellas aparecen. Porque mirar para otro lado nunca puede ser una opción si uno realmente apuesta al bien común. Con eso me gané seguidores y también detractores. Pero así funciona la políticavcuando la tibieza no es una alternativa posible, que es lo que me pasa a mí. Me voy con la tranquilidad de haber actuado con coherencia".

Concejales electos tomaron posesión de sus bancas

Tras un cuarto intermedio Juan Ignacio Astor tomó juramento a Fernando Cattaneo, José Delmastro y Sebastián Nicolau.

Tras el juramento hizo uso de la palabra Fernando Cattaneo, manifestando estar embargado por una mezcla de responsabilidad y emoción al volver al recinto. Remarcó que pone su experiencia al servicio del Concejo y prometió trabajar con respeto, coherencia y responsabilidad.

José Delmastro puso de relieve que es un momento muy especial asumir como concejal de la ciudad que lo vio nacer. Y se comprometió a trabajar con humildad y dedicación.

Sebastián Nicolau por su parte manifestó su compromiso de trabajar por la transparencia y procurar que el Municipio sea eficaz y eficiente.

Luego de las palabras de los nuevos integrantes, el Concejo aprobó el Acta de Postulación de Autoridades, quedando como nuevo presidente el concejal Fernando Cattaneo, vicepresidenta primera, Laura Balduino y vicepresidenta segunda, Brenda Torriri.

Juan Ignacio Astor pronunció después su discurso de cierre como presidente saliente, dejando su lugar al flamante presidente que pronunció en un mensaje, haciendo un llamado para pasar de la confrontación automática al diálogo responsable, evidenciando que se apostará a que el nuevo Concejo Municipal se desenvuelva con menos confrontación.

El escenario político luego de la asunción de los ediles electos

El Concejo Municipal estará conformado por tres bloques:

-Ahora Sunchales - Socialismo: Es la primera minoría porque cuenta con 3 concejales: Juan Astor, Brenda Torriri y José Delmastro.

-La Libertad Avanza: Laura Balduino y Sebastián Nicolau.

-Justicialismo: Fernando Cattaneo. Es el presidente del Concejo Municipal y tiene la particularidad de ejercer el voto doble para desempatar en caso de una votación igualada.