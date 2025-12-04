Sunchalote: La EPE no da respuesta al proyecto de electrificación e impacienta a los dueños de los terrenos y al Municipio

La obra de infraestructura para brindar el servicio eléctrico construida por la Cooperativa de Tacural tiene un avance del 90% y solo resta la aprobación de la EPE para avanzar. El proyecto fue presentado a mediados de febrero de este año pero aún no tuvieron una devolución de la empresa provincial y se desconocen los motivos. La semana pasada, los adjudicatarios, reclamaron por la habilitación del desarrollo urbanístico que ya cumple seis años de su puesta en marcha.

CiudadHace 6 horasJorge TribouleyJorge Tribouley
Sunchalote - Energia Electrica_01

La semana pasada, un grupo de propietarios de los terrenos ubicados en el Parque Habitacional Sunchales que fueron adquiridos a través de las diferentes etapas del Plan de Ahorro Previo denominado: “SunchaLote”, reclamaron en el mismo predio la culminación de las obras para poder cumplir el sueño de la casa propia.

Es importante recordar que el megaproyecto urbanístico ubicado al sur del ejido urbano, en Barrio Villa Autódromo, posee una superficie de 14 hectáreas, subdividida en 332 lotes, que ya fueron comercializados en su totalidad a través de los planes SunchaLote.

Los vecinos que reclaman el fin de los trámites administrativos para tomar posesión del terreno y empezar a construir la anhelada vivienda, manifestaron en la tarde del jueves 27 de noviembre que "la gestión de Gonzalo Toselli nos tomó el pelo". Relataron que "en el 2023, como vimos que no avanzaba mucho ni había indicios de entrega y ya habían pasado cuatro años, comenzamos a preguntar en que situación estábamos. Funcionarios de Toselli nos dijeron que las obras ya estaban casi todas terminadas, que el agua estaba conectada, las cloacas también, que todo lo que era legal ya estaba aprobado, ambiental, catastro, todo. Que lo único que faltaba era la conexión de la luz, por culpa de EPE que cambió el proyecto y por eso había unas demoras en la instalación pero que el Municipio ya se había encargado de comprar los transformadores y los cables necesarios para la conexión hacia la usina". 

Los adquirentes de los lotes relataron que cuando asume el intendente Pablo Pinotti, y les informa que aún estaban inconclusas las obras de agua potable y de cloacas, la certificación ambiental no estaba aprobada y que había un problema muy importante con la infraestructura eléctrica, considerando que no era viable que lo instale la EPE porque el costo era un monto irracional y que el Municipio no podía afrontar. Luego surge la posibilidad de la Cooperativa de Tacural. "Nosotros le preguntamos si eso era posible porque nos habíamos reunido con Darío Cipollatti de la EPE y nos había expresado que era imposible porque la Cooperativa Tacural no podía brindar servicios en zona urbana, que era su jurisdicción". El Ejecutivo respondió que a través de una ordenanza era viable y a fines de 2024, salió la ordenanza, se firmó el acuerdo con la Cooperativa de Tacural que empezó a trabajar. "Hoy estamos acá porque queremos saber qué es lo que estaría pasando. Supuestamente en tres meses íbamos a tener luz, ya pasó un año y medio y seguimos esperando la conexión de la luz y la entrega de posesión de nuestros terrenos".

 Posteriormente, en redes sociales, en una cuenta en instagram denominada "unidosxsunchalote", los vecinos que participaron de la manifestación, aclararon "que nuestro reclamo no está dirigido contra ninguna persona en particular. No estamos en contra del intendente Pablo Pinotti, de su gabinete ni del Concejo Municipal. Nuestra lucha es simple: exigir el cumplimiento del contrato firmado entre los vecinos adjudicatarios del Plan Sunchalote y el Gobierno Municipal de Sunchales, hoy encabezado por el intendente Pinotti en su rol de Ejecutivo. Somos conscientes de que esta gestión se hizo cargo de cosas que SI le correspondían, porque existe una obligación jurídica del Estado de dar continuidad a los compromisos previamente asumidos. Nuestro pedido es CLARO: Queremos los lotes que pagamos, con fechas REALES y concretas de entrega".

La respuesta del Ejecutivo municipal

La gestión del intendente Pablo Pinotti, ese mismo día, respondió al reclamo con un comunicado donde comparó el avance de la obra en el Parque Habitacional Sunchales, cuando asumieron el gobierno en diciembre de 2023 y la actualidad.

EESituacion Sunchalote 2023 - 2025

El informe concluye que en dos años, Sunchalote pasó de estar sin servicios, sin orden y sin avances, a contar con agua y cloacas en funcionamiento, energía eléctrica técnicamente terminada y lista para habilitar, y un proyecto que avanza hacia su regularización final.

El secretario de Gestión Ambiental y Territorial, Luis Zamateo, en diversos medios, confirmó que los 332 terrenos ya están vendidos pero no están cobrados en su totalidad. Y relató una vez más la problemática del servicio de energía que tiene el desarrollo urbanístico: "En su momento, el servicio de electrificación lo iba a brindar la EPE y cuando nos toca asumir la gestión, nos enteramos de la construcción de un campo de salida. Ese campo de salida demandaba una inversión de 1.800 millones de pesos, de los cuales 600 tenía que poner el municipio para que la EPE pueda garantizar el servicio. Obviamente ese dinero no estaba para hacer esa obra y buscamos una alternativa. Fuimos a hablar con la Cooperativa de Tacural, se le solicitó una factibilidad de servicio, se firmó el convenio y en la actualidad, las obras de energía tiene un 90% de avance. Ahora lo que resta es hacer es la conexión. Es decir, la cooperativa instaló el tendido eléctrico hasta el camino comunal que está al sur del loteo. Resta la conexión, poner un transformador y en cuestiones de 4 o 5 días, Sunchalote tendría luz y con eso culminamos todas las obras". 

¿Qué es lo que falta para que lo apruebe la EPE? 

"No sabemos por qué está frenado la aprobación del proyecto. La cooperativa de Tacural presentó el proyecto a EPE en ebrero del 2025. Desconozco si está frenado o realmente son los tiempos burocráticos que maneja la Empresa de la Energía Eléctrica. El intendente Pinotti habló con el gobernador Pullaro y también se maneja directamente con la presidenta de la EPE, que es Anahí Rodríguez. Ahora puntualmente estamos tratando de organizar otro viaje a Santa Fe, y en este caso nos van a acompañar funcionarios de la cooperativa de Tacural para charlar sobre cuestiones técnicas y avanzar. Supongo que la EPE debe tener sus fundamentos del por qué no se aprueba el proyecto". 

