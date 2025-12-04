Sunchalote: La EPE no da respuesta al proyecto de electrificación e impacienta a los dueños de los terrenos y al Municipio
La obra de infraestructura para brindar el servicio eléctrico construida por la Cooperativa de Tacural tiene un avance del 90% y solo resta la aprobación de la EPE para avanzar. El proyecto fue presentado a mediados de febrero de este año pero aún no tuvieron una devolución de la empresa provincial y se desconocen los motivos. La semana pasada, los adjudicatarios, reclamaron por la habilitación del desarrollo urbanístico que ya cumple seis años de su puesta en marcha.CiudadHace 6 horasJorge Tribouley