Renuevan el convenio de padrinazgo con Fundación BHY para el mantenimiento del Paseo de las Artes

El Concejo Municipal destacó el logro del estudiante Lucas Montini
El estudiante del nivel secundario del ICES obtuvo la Medalla de Oro en el Certamen Nacional de la Olimpíada Argentina de Química.
En el marco del Convenio de Padrinazgo de Espacios Verdes, la institución asume el compromiso del mantenimiento integral del sector ubicado en el predio del Ferrocarril.CiudadHoy Municipalidad de Sunchales
La Municipalidad de Sunchales informa que se suscribió un Convenio de Padrinazgo de Espacios Verdes con la Fundación BHY, mediante el cual la entidad asumirá el mantenimiento integral del espacio verde “Paseo de las Artes”, ubicado en el predio del Ferrocarril.
El acuerdo, formalizado entre el intendente Pablo Pinotti y el presidente de la Fundación, Ing. Gerardo Emanuelli, da continuidad a una relación institucional sostenida en el tiempo y evidencia el fuerte sentido de pertenencia que esta empresa local mantiene con la ciudad y sus vecinos.
Desde el Gobierno Municipal se destaca la importancia de esta colaboración, que refleja el compromiso social de la Fundación BHY y su decisión de involucrarse activamente en la mejora del entorno urbano. La iniciativa fortalece el lazo entre el sector privado y la comunidad, generando acciones concretas que promueven espacios verdes cuidados, accesibles y de disfrute para todas las familias.
La Municipalidad de Sunchales valora y agradece este gesto de responsabilidad social, que contribuye al crecimiento y embellecimiento de la ciudad, apostando a una construcción colectiva que beneficia a toda la comunidad.
El estudiante del nivel secundario del ICES obtuvo la Medalla de Oro en el Certamen Nacional de la Olimpíada Argentina de Química.
El subsecretario de Desarrollo Económico y Productivo brinda datos significativos del Censo Industrial 2025 que ofrece una radiografía del entramado productivo local. Y poné énfasis en el financiamiento y capacitaciones que el área ofrece al emprendedurismo sunchalense para que el negocio tenga éxito en el largo plazo.
Las unidades habitacionales se construyen en el predio ubicado en la intersección de calles Rafaela y Alvear; y demandarán una inversión que supera los 650 millones de pesos.
En el marco del programa “Camino a los 140 años”, la Municipalidad de Sunchales te invita a participar de la propuesta destinada a rescatar, preservar y difundir la historia de nuestra ciudad mediante publicaciones elaboradas a partir de ensayos de profesionales, docentes e investigadores.
La iniciativa del Departamento Ejecutivo proyecta contar con $30.950.227.077 de recursos corrientes para el año próximo y 526 trabajadores conformarán la planta de personal municipal.
La Municipalidad de Sunchales firmó un convenio con la empresa de medicina prepaga del Grupo Sancor Seguros para el mantenimiento y la mejora integral del espacio verde delimitado por las calles De Las Américas, Gobernador Gálvez y General Paz.
El DT nacido en Sunchales fue clave para poner al León en la élite del fútbol argentino. Con un plan claro y sin vender humo, el entrenador construyó un equipo incómodo y eficaz que devolvió al Celeste a la Primera División después de 40 años.
Alrededor de las 3:00 de este martes 2 de diciembre, en el km. 238 de la Ruta Nacional 34, un camión Ford Cargo 1730 volcó sobre la banquina oeste de la cinta asfáltica. El chofer fue trasladado por el servicio de emergencias médicas.
La Primera División Femenina tiene nuevo campeón. El lunes por la noche, en La Fortaleza del Bicho, el equipo albiverde derrotó 57 a 44 a Independiente de Ataliva en el segundo juego de la serie final, obteniendo el título de la Asociación Rafaelina.
World2Fly habilitó la compra a través de internet con viajes más económicos en comparación con los servicios de Ezeiza. El vuelo inaugural desde Fisherton se programó a las 20:00 del jueves primero de octubre de 2026.
El Ministerio Público Fiscal solicitó formalmente el procesamiento de José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez en el marco del caso “Denuncia: Sancor Cooperativas Unidas Limitada s/ Infracción Ley 27.430”, que se tramita ante el Juzgado Federal de Rafaela.