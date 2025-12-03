Renuevan el convenio de padrinazgo con Fundación BHY para el mantenimiento del Paseo de las Artes

La Municipalidad de Sunchales informa que se suscribió un Convenio de Padrinazgo de Espacios Verdes con la Fundación BHY, mediante el cual la entidad asumirá el mantenimiento integral del espacio verde “Paseo de las Artes”, ubicado en el predio del Ferrocarril.

El acuerdo, formalizado entre el intendente Pablo Pinotti y el presidente de la Fundación, Ing. Gerardo Emanuelli, da continuidad a una relación institucional sostenida en el tiempo y evidencia el fuerte sentido de pertenencia que esta empresa local mantiene con la ciudad y sus vecinos.

Desde el Gobierno Municipal se destaca la importancia de esta colaboración, que refleja el compromiso social de la Fundación BHY y su decisión de involucrarse activamente en la mejora del entorno urbano. La iniciativa fortalece el lazo entre el sector privado y la comunidad, generando acciones concretas que promueven espacios verdes cuidados, accesibles y de disfrute para todas las familias.

La Municipalidad de Sunchales valora y agradece este gesto de responsabilidad social, que contribuye al crecimiento y embellecimiento de la ciudad, apostando a una construcción colectiva que beneficia a toda la comunidad.