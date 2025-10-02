Funcionarios y empleados de la Fiscalía Regional 5 juraron por la nueva Constitución Provincial

En la tarde de este miércoles, la sede del Colegio de Abogados de Rafaela se vistió de gala para ser testigo de un acontecimiento de «suma y absoluta relevancia institucional» para el sistema de justicia santafesino. El Dr. Carlos María Vottero, Fiscal Regional de la Circunscripción V, presidió el acto de toma de juramento a la Constitución a los integrantes de su dependencia, desde fiscales hasta personal administrativo. De dicha unidad quedan todavía pendientes que los trabajadores de la unidad fiscal de Tostado puedan jurar a la Nueva Constitución.

La importancia del evento radica en su carácter pionero, ya que esta fue la primera toma de juramento a funcionarios y trabajadores de las fiscalías regionales en toda la Provincia, un hito que subraya la trascendencia de los cambios institucionales que está experimentando el Ministerio Público de la Acusación.

El salto Constitucional: Rango y autonomía

Previo al acto ceremonial, el Dr. Vottero brindó una presentación que enmarcó el juramento en el contexto de la reciente Reforma Constitucional de Santa Fe, que se promulgó luego de 63 años.

«Yo no sé si ustedes son conscientes de este hecho histórico que ya comenzó a ocurrir, que va a continuar ocurriendo ahora en este momento», expresó Vottero ante los presentes. Allí recordó que el proceso se inició el sábado anterior en el Museo de la Constitución Nacional, donde la Fiscal General del MPA tomó juramento a los Fiscales Regionales, y luego estos hicieron lo propio con los Fiscales y Fiscales Adjuntos subrogantes.

El motor de estas ceremonias es el nuevo estatus que la reforma otorga al organismo. El Fiscal Regional fue claro al señalar que el Artículo 134 de la nueva Constitución Provincial establece expresamente la independencia del Ministerio Público de la Acusación en relación con los otros Poderes del Estado.

«Dejamos de pertenecer al Poder Judicial, somos un órgano independiente, un órgano extrapoder, un órgano independiente desde el punto de vista funcional y administrativo y con autarquía financiera», remarcó Vottero.

Esta transformación, que le confiere rango constitucional y plena autonomía (funcional, administrativa y financiera), es el corolario de más de una década de evolución institucional.

Las tres etapas de un órgano esencial

El Fiscal Regional hizo un recorrido por la breve pero intensa historia del MPA, destacando que el Juramento se produce en la cúspide de un proceso que comenzó hace más de 12 años, el 10 de febrero de 2014, con el abandono del Sistema Procesal Penal inquisitivo por un sistema acusatorio basado en la oralidad, la publicidad y la contradicción.

Vottero delineó la trayectoria del MPA en tres grandes etapas, una de ellas la etapa fundacional o de Nacimiento, la cual se centró en el cambio de sistema y la puesta en marcha de la nueva lógica acusatoria. Posteriormente una etapa de consolidación, donde el MPA comenzó a ser conocido socialmente, y la comunidad empezó a reclamarle la resolución de causas de su incumbencia y en último lugar una etapa de fortalecimiento institucional, iniciada hace dos años y medio, esta fase ha visto la ampliación de la incumbencia del MPA a áreas cruciales como el microtráfico y la justicia penal juvenil.

Dentro de esta etapa de fortalecimiento, la Fiscalía Regional V, con sede en Rafaela, ha crecido significativamente, poniendo en marcha la sede de la Fiscalía en Sunchales y preparándose para inaugurar formalmente la sede de la Fiscalía en Ceres, la cual se desarrollará la próxima semana.

Transparencia y prioridad en la víctima

En su discurso, el Dr. Vottero también dedicó un agradecimiento especial a los medios de comunicación presentes, enfatizando su papel fundamental para la gestión institucional.

«Necesitamos sí o sí cada vez más que sean conocidos por la ciudadanía porque forma parte de nuestras prioridades», sostuvo, reconociendo la labor de la prensa para informar sobre los actos de gestión y de investigación del MPA, y asegurando haber recibido siempre un trato «muy respetuoso, muy serio» por parte de los periodistas.

Finalmente, el Fiscal Regional reafirmó la orientación central de la labor Fiscal: «Siempre orientada nuestra labor direccionada a las víctimas, orientada siempre nuestra labor a lo que es prioridad de prioridades como siempre lo digo que es satisfacer el interés de cada una de las víctimas de cada una de nuestras localidades».

Con la toma de Juramento, los integrantes del MPA de la Fiscalía Regional V se comprometen formalmente con la Nueva Constitución, sellando así el capítulo de independencia de un órgano clave para la persecución penal y la administración de justicia en la Provincia.

Autoridades que juraron

Quienes juraron por primera vez a la nueva constitución fueron el secretario Regional, Mario Mireti; el Jefe departamento Legal y Técnica, Mariano Roulet; la secretaria de Gestión Administrativa y procesal UF Rafaela, Natalia Andrione; la secretaria de Gestión Administrativa y Procesal UF San Cristóbal, Agostina Aimi; y los empleados de las Unidades Fiscales de Rafaela y San Cristóbal.

Cabe recordar que de esta ceremonia no participaron los empleados de la Unidad Fiscal de Tostado, quienes deberán jurar a la Nueva Constitución en el transcurso de los próximos días.