El lunes 28 de julio, otro de los protagonistas que expuso ante la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana fue el teniente de navío y veterano de Guerra de Malvinas, Owen Crippa, quien expresó su postura en la Reforma de la Constitución de la Provincia de Santa Fe.

La invitación al piloto de la Armada Argentina y otros VGM al recinto de la Cámara de Diputados marca un hito en el camino hacia la constitucionalización de la Causa Malvinas, un anhelo que, según el propio Crippa, "no es un homenaje, sino una herramienta para mantener vivo el reclamo por la soberanía y por la paz".

La iniciativa, impulsada por un grupo de convencionales constituyentes y con el apoyo de la Universidad Nacional del Litoral, busca sentar las bases para que la defensa de nuestra soberanía sobre las Islas sea una política de Estado ineludible para las futuras generaciones.

En la previa a su exposición, Owen Crippa dio su opinión a El Litoral acerca de por qué la causa Malvinas debe tener rango constitucional, el trabajo particular con “Misión Owen” y su percepción sobre la sociedad argentina con respecto a las Islas y el conflicto bélico.

“Nadie puede defender lo que no se conoce”

—¿Cómo es que te llega esta invitación a exponer hoy?

—Estoy muy contento. Hace unos meses alumnos de la UNL se contactaron para que les diera argumentos y así confeccionar un documento con el fin de presentar en esta comisión relacionado al tema Malvinas. Yo me pregunté, "¿serán invitados los veteranos a exponer en este lugar?", porque te imaginás, los convencionales tienen en sus manos la posibilidad de crear una herramienta futura muy fuerte. Con mucha sorpresa, hace unos días atrás fui invitado por un grupo de convencionales, entre los que agradezco a Néstor Fandos, Bryan Mayer, Alcides Calvo, al intendente y al Concejo Municipal de Sunchales. Fui consultado y por supuesto mi respuesta inmediata fue “sí, quiero participar”.

—¿Por qué considerás que la Causa Malvinas tiene que tener rango constitucional?

—Es muy necesario crear espacios y herramientas para recuperar nuestra soberanía nacional. No basta con exponer intenciones, tenemos que capacitar a nuestros futuros dirigentes, sean políticos, de la rama educativa o del cuerpo diplomático; crearles espacios donde se les pueda aportar argumentos y defender esta causa, porque nadie puede defender lo que no se conoce.

Nosotros sabemos que Reino Unido -Gran Bretaña-, jamás, por vías diplomáticas, restituyó nada a ninguna de sus colonias. Siempre lo hizo a través de presiones ya sean militares, políticas o económicas. Nosotros promovemos actuar pacíficamente, no queremos la guerra, mucho menos quienes la hemos sufrido.

Sobre este último punto, es en el que yo voy a hacer especial referencia y en el que hace ya hace mucho tiempo estoy trabajando. Voy a necesitar, por supuesto, el apoyo de la Legislatura de Santa Fe, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados.

Crippa durante la exposición en el recinto de la Cámara de Diputados de Santa Fe. El Litoral

"Hoy podemos ver cómo esa semilla germina"

—Desde que concluyó el conflicto bélico nunca dejaste de luchar por la Causa Malvinas. ¿Cuál considerás que es la situación actual?

—Después de tantos años de trabajo -43 de posguerra, para ser exactos- hoy todos los veteranos podemos ver como esa semilla germina. La sociedad va tomando conciencia de todo lo que se había bastardeado y mentido; los argentinos son más conscientes de la necesidad de mantener un país unido en pos de los objetivos y los intereses propios de nuestro país.

—Fue un año muy especial para vos con la repatriación del Aermacci y todo lo logrado con Misión Owen. ¿Qué significa para vos esta invitación en el marco de la Convención Constituyente?

-Te cuento una intimidad, yo pensaba que este año para mí iba a ser un año sabático y todo lo contrario. Gracias a Dios, no me alcanza el tiempo, pero disfruto cada minuto. En esta situación en particular, que vengan jóvenes como los estudiantes de la UNL a decirme, "podés colaborar con nosotros para este tema”, es algo sumamente fantástico.

Continúa la Misión Owen

—¿Qué nos podés adelantar ahora del paso siguiente de Misión Owen?

—Actualmente seguimos trabajando, armando todo. Somos un grupo muy pequeño, en realidad, cuatro personas, cada uno tiene sus actividades privadas, así que los tiempos son muy exiguos. Hasta ayer estuvimos discutiendo cómo conformar la fundación que va a monitorear toda esta cuestión.

Estamos preparando la proyección de este tema para ir mostrándolo no solamente en nuestro país, ya que estamos en contacto y recibiendo respuestas positivas de los gobiernos de Italia y de otros países que están interesados en la causa para que tenga el nivel y la relevancia que pretende.

Consenso político por Malvinas en la Convención

La reivindicación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas mediante una cláusula en la nueva Constitución de Santa Fe se perfila como un punto de amplia coincidencia entre la mayoría de los espacios políticos representados en la Convención Constituyente.

Al final la exposición de Rubén Rada y Adolfo Schweighofer, en representación de la Federación de Ex Combatientes y luego, el testimonio de Crippa, la presidenta de la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana, Germana Figueroa Casas (Unidos) expresó optimismo al respecto: "Me parece que es uno de los temas que no va a generar demasiadas diferencias".

La convencional del PRO destacó que el tema Malvinas definitivamente estará presente en la Carta Magna provincial. "Hay algunas propuestas más completas, agregan reconocimientos que de hecho tiene Santa Fe a los ex combatientes", explicó.

Y añadió: "Supongo que no habrá diferencias porque los distintos proyectos son compatibles". Esta perspectiva sugiere un fuerte respaldo transversal para la incorporación de la Causa Malvinas, reforzando el carácter de política de Estado que se busca para este reclamo histórico.