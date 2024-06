Docentes de AMSAFE interpondrán un reclamo masivo para que les devuelvan el descuento del paro

El sindicato tiene previsto realizar una presentación masiva de estas notas, más un reclamo colectivo, el próximo viernes, ante el Ministerio de Trabajo, ante cuyo titular está dirigida cada presentación.

Desde este lunes los educadores empezaron a retirar el modelo de nota y a entregar la misma - por duplicado y con copia del recibo de sueldo - en cada delegación departamental. Los formularios también se reparten en las escuelas.

En el texto del reclamo se deja constancia de que la suma descontada es "por haber ejercido el legítimo y constitucional derecho de huelga", el cual se "vulnera". Y señala que "el descuento por los días de huelga es la herramienta de presión que detenta el poder del empleador, paradójicamente en este caso el propio Estado, a través del Ministerio de Educación, para neutralizar la acción sindical, ejercida democráticamente".

Asimismo, fundamenta que esta herramienta "no debe utilizarse por parte de quien tiene todo el poder en la relación laboral, porque se otorga un instrumento eficaz que de manera fulminante desarticula cualquier medida de fuerza". Y sostiene que "constituye un abuso de poder en manos del Estado, el ordenar y aplicar descuentos automáticos, sin valoración de las circunstancias de tiempo, modo o personales, etc".

Los educadores santafesinos recibieron descuentos de entre 20.000 y 28.000 pesos para cargos testigos, y alrededor de 47.000 pesos en cargos jerárquicos, por el paro del día 8 de mayo. A esa suma, se debe considerar el no pago del premio por Asistencia Perfecta.

En la nota también se deja planteada una "reserva por los daños y perjuicios ocasionados por el descuento indebido", en tanto -señala- se encuentran afectados derechos amparados en garantías constitucionales, tales como el derecho a la propiedad, el alimentario, a la igualdad ante la ley y a la no discriminación (arts. 16, 17, 18, 14 bis y 75, inc. 22 de la C.N. y 20 de la Constitución Provincial).

Cabe destacar que el Gobierno provincial decidió dar curso a los descuentos y no someterlos a discusión dentro de la paritaria, que terminó resolviéndose con un acuerdo de aumento salarial. Además informó, a través del ministro de Gobierno, que de ahora en más no se hará distinción en cuanto a si la medida de fuerza se la hacen a Provincia o a Nación. Esto es debido a que el 9 de mayo, los maestros santafesinos también realizaron el paro nacional de la Ctera, y en ese caso no se les descontó.

"Mirar para adelante"

Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, dijo este martes al mediodía, tras el acto de licitación de nuevas aulas, que "de lo que se trata ahora es de mirar para adelante, porque los paros ya fueron y los días de clase ya se perdieron. Y eso no se recupera con ninguna presentación ni administrativa, ni judicial, ni nada por el estilo".

"Entonces, en definitiva, creo que lo que tenemos que hacer ahora, gobierno, docentes, gremios y la sociedad en general, es mirar para adelante para ver cómo generamos más y mejores aprendizajes"., aportó. El funcionario justificó que el derecho a huelga "es un derecho constitucional, que nosotros tutelamos, y que es tan legítimo como el derecho que tiene, en este caso, el Estado provincial a no abonar una jornada no trabajada".

Ausentismo ¿datos inflados?

Goity también se refirió al tema del ausentismo docente y se mostró "dispuesto" a constituir "una mesa de diálogo" con los gremios para discutirlo. Mencionó que "nosotros hicimos el informe (con los datos), lo presentamos en instancia paritaria y ahí hubo muy poca predisposición para discutirlo, por eso avanzamos con distintas herramientas".

"Lo primero que se tiene que hacer para resolver un problema es asumirlo. Si yo discuto el número y el informe pero no la realidad, en definitiva, no es positivo. Nosotros queremos discutir positivamente", advirtió el funcionario, tras señalar que "toda la sociedad conoce el problema: los padres, los docentes, los directivos, los funcionarios. Después mensuraremos y veremos cuán grave es, cuáles son las estrategias para resolverla, pero lo que no podemos es desconocer y negar el problema".

Cabe destacar que en un comunicado, el Sadop Rosario acusó al Ministerio de Educación de inflar las estadísticas de ausentismo docente con el objetivo de estigmatizar y justificar el presentismo obligatorio. Según documentos oficiales obtenidos a través del Sistema de Gestión Administrativa Escolar (Sigae), estos "dan cuenta de un 12,97% de ausencias médicas; es decir la tercera parte de lo que manifestó pública y reiteradamente el Ministerio de Educación", que habló de un 32.7%

Consultado al respecto por los medios locales, el ministro defendió los datos: "Los informes que hemos presentado los ha elaborado el personal de planta del Ministerio de Educación. Nosotros no inventamos ningún número. En todo caso, lo que sí esos datos tienen son interpretaciones. Podemos discutir y analizar todas las interpretaciones posibles en el marco de la buena fe, y de una actitud positiva, proactiva".