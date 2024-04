Cada 21 de abril, a nivel mundial se celebra el Día de la Creatividad e Innovación, con el fin de concientizar sobre el papel que juega la creatividad en el desarrollo humano. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) la define como el motor que impulsa el desarrollo humano, permitiendo materializar ideas y transformar realidades.

Argentina tiene un ecosistema emprendedor creciente con startups que desarrollan soluciones tecnológicas de vanguardia para transformar diversas industrias y mejorar la vida de las personas. En este contexto, CITES, el fondo de Venture Capital de SANCOR SEGUROS, se enorgullece de ser parte de este ecosistema en auge.

Startups innovadoras y sostenibles que marcan la diferencia

Un ejemplo de estas compañías es Clover, que se encuentra desarrollando una nueva Válvula Cardíaca Artificial, con un diseño anatómico único de tres valvas con apertura total, que cumple con el triple objetivo de la industria médica: reducir los costos; no trombo-génico, es decir, que no requiere uso de anticoagulantes; y no presenta deterioro estructural, por lo que tiene vida útil infinita. Además, esta válvula permite mejorar los resultados y la experiencia del paciente dado que no deberán re-operarse ni consumir medicación adicional.

Otro startup es Gbot, cuyos miembros han creado una nueva clase de herramienta que permite caracterizar al detalle los cultivos. Para hacerlo se combinan tres tecnologías: la robótica, para automatizar la recolección de datos; la inteligencia artificial, para desarrollar modelos capaces de obtener información precisa sobre una multitud de rasgos del cultivo a partir de imágenes RGB y el Big Data, que permite gestionar grandes volúmenes de información.

Por otro lado, 3 de cada 4 empresas en el mundo no podrán aplicar la IA fácilmente debido a las dificultades para organizar su información. Para eso fue creada Teramot, una herramienta de datos plug-and-play que permite a las empresas ordenar y aprovechar su información sin necesidad de un equipo dedicado, en menos de un día. Da sentido de forma autónoma a una gran base de datos, permitiendo obtener información confiable y procesable al instante.

Estos startups son un ejemplo del potencial que tiene Argentina para convertirse en un referente global en ciencia, tecnología e innovación y demuestran la creatividad y el talento de los emprendedores argentinos.

Con su labor, CITES ha acompañado a numerosos empresarios a convertir sus ideas en negocios rentables y con un alto potencial de crecimiento: ha apoyado a más de 200 científicos y emprendedores y desembolsado más de USD 11,4 millones en 18 startups. En sus 10 años de existencia, la compañía ha realizado inversiones para llevar al mercado nuevas empresas basadas en ciencia disruptiva que aborden necesidades de mercado globales con un impacto positivo.