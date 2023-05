El Municipio lanza concurso para intervenir las letras corpóreas "Sunchales"

Los participantes deberán considerar los siguientes artículos como bases y condiciones del concurso:



Art 1. Los interesados deberán presentar hasta dos proyectos en formato de boceto, preferentemente a partir de una maqueta física o digital a escala, para la intervención mediante pintura de la estructura de metal que representa el nombre de nuestra ciudad, el cual se encuentra emplazado en la intersección de las calles Avenida Yrigoyen y General Paz, frente al cobertizo de la Maquina de Rotania.



Art 2. Las propuestas deberán considerar la representación mediante pintura del atributo Cooperación, que corresponde a los atributos que distinguen a nuestra comunidad, los cuales fundan la marca ciudad “Somos Sunchales”, a saber: Familia, Oportunidades, Cooperación, Innovación, y Pasión.



Art 3. Los proyectos deberán enviarse en un único documento, en formato PDF a los correos electrónicos [email protected] , con copia a [email protected], desde el lunes 29 de mayo hasta el viernes 9 de junio inclusive de 2023, con el Asunto CORPOREAS y el nombre del artista.



Art 4. El documento deberá contener un mínimo de 3 imágenes de vistas: frontal, trasera y lateral de la propuesta, con la descripción conceptual y lista de materiales requeridos, una breve bio de la o el artista de no más de 200 palabras, y su CV completo.



Art 5. Quien no cumpla con cualquiera de los requisitos del Artículo 4 será desestimado de manera automática sin posibilidad de reclamos.



Art 6. El proyecto ganador recibirá un único pago de $ 100.000, cien mil pesos argentinos, en concepto de honorarios por la presentación del proyecto y la ejecución de la obra que será anunciado el día sábado 10 de junio de 2023.

Art 7. El plazo para la culminación y entrega de la obra realizada será el viernes 30 de junio de 2023 contando la o el artista adjudicada/o con 19 días para la ejecución, desde el día lunes 12 de junio.

Art 9. La Municipalidad de Sunchales dispondrá eventualmente personal municipal para asistir a la o el artista seleccionada/o en aspectos técnicos y logísticos en caso de que sea requerido, que no se relacione con la ejecución artística corriendo esta únicamente como responsabilidad del/la ganador/a. Y proveerá los materiales que el proyecto ganador requiera en la presentación de este.

El Ente organizador no se responsabilizará de rectificaciones que no fueran consideradas al momento del anuncio de la propuesta ganadora, razón por la cual se sugiere a todos los participantes la mayor precisión posible en la especificación de los materiales requeridos.

Art 10. El jurado de selección estará conformado por el Coordinador de Cultura, Ariel Manning; la directora de Proyectos, Julieta Rivero; y el Coordinador del Museo Municipal y Archivo Histórico Basilio Donato, "Ramiro González Etchagüe", cuya decisión será inapelable.

Las consultas que surjan y que no se describen en la presente convocatoria podrán realizarse únicamente a través de los correos electrónicos arriba descriptos y serán respondidas, tan pronto como sea posible, una vez contrastadas con la Coordinación de Asesoría Jurídica del municipio