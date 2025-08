La subsecretaría de Ambiente y Acción Climática, Luciana Sinner, ante una consulta de El Eco de Sunchales, relató que "hace aproximadamente siete meses venimos realizando la clasificación de los neumáticos. Nosotros no tenemos una recolección diferenciada, sino que se recolectan los neumáticos junto con la maleza, la chatarra, pero en la planta hacemos la la clasificación, los vamos apartando y los acopiamos en un lugar en específico. Decidimos apostar al acopio hasta poder encontrar la posibilidad de enviar los neumáticos a tratamiento".

"En este caso es sabido que los costos de traslado casi siempre son a cargo del Municipio y no te compran los neumáticos. Uno tiene que hacer el traslado y los entrega para su tratamiento" - explicó la funcionaria municipal. "Las empresas que tratan este residuo no te pagan por kilo o por neumático. Dentro del programa Objetivo Dengue, que se lanzó en agosto del año pasado, Sunchales recibió un financiamiento, un aporte no reintegrable (ANR) para determinadas acciones en prevención de dicha enfermedad. Las acciones que se llevaron a cabo en la ciudad con ese fondo fueron la limpieza de microbasurales, que tuvo muy buena repercusión; los recorridos puerta a puerta de los barrios conflictivos donde se producían estos microbasurales; la cartelería; y por último, era el traslado de neumáticos de la planta".

La responsable del área de Ambiente de la Municipalidad de Sunchales contó que "en esta oportunidad, con ese financiamiento, nos alcanzó para dos viajes hacia Rafaela, enviando la mitad aproximadamente de lo que tenemos acopiado. Allí hay un grupo de jóvenes emprendedores que compraron la maquinaria china para hacer el tratamiento de estos neumáticos. No saben aún si se van a instalar en Rafaela o en Santa Fe porque necesitan una capacidad instalada de mil neumáticos por día, pero ellos ya están realizando el acopio de neumáticos de varios Municipios de manera transitoria en Rafaela. Así que nos pusimos en contacto, ya hace varios meses que venimos trabajando, y los pudimos trasladar hacia la vecina ciudad, hacia el acopio transitorio que ellos tienen para su posterior tratamiento".

"Para la ciudad es un avance grande porque es la primera vez que en Sunchales se realiza el traslado de este residuo muy problemático y que para el Municipio conlleva netamente un costo, No solo porque es un gasto separarlos en la planta, demandando horas de maquinaria, de recursos y de personal, sino también por los traslados, ya que no son residuos de enterramiento y dichos traslados se pagan con recursos municipales. Estamos muy satisfechos porque había mucha cantidad de neumáticos acopiados en la planta y se descomprimió bastante el espacio asignado" concluyó Luciana Sinner.