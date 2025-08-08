El Ejecutivo sunchalense presentó un detallado informe de la nómina de personal al Concejo Municipal. Más de 400 personas prestan servicios distribuidos en las siguientes categorías: miembros del Gabinete, planta permanente, prestadores de servicios contratados y agentes transitorios.
Pinotti asistió al Encuentro de Intendentes Santafesinos de Mercociudades
El mandatario sunchalense participó de la rúbrica de la Declaración Conjunta de Intendentes, reafirmando el compromiso de fortalecer la cooperación regional y avanzar en proyectos para contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades.CiudadHace instantes Municipalidad de Sunchales
El Intendente de Sunchales, Pablo Pinotti, acompañado de la Secretaria de Gobierno, Andrea Ochat y la Subsecretaria de Gobierno, María Eugenia Gamero, participaron del Encuentro de Intendentes Santafesinos en el espacio Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe, evento organizado por el gobierno de Santa Fe en el marco del proyecto Mercociudades.
Con la participación de 26 localidades santafesinas, el objetivo de la actividad fue seguir fortaleciendo la cooperación regional, favorecer los intercambios entre gobiernos y consolidar estrategias de desarrollo sostenible a nivel local, con énfasis en la gestión ambiental y el acceso a financiamiento internacional, herramientas fundamentales para el progreso de las comunidades.
El encuentro, bajo el lema “Liderazgo local con proyección internacional”, propuso una reflexión estratégica sobre el rol de los gobiernos locales en la principal red de municipios del Mercosur, a 30 años de su creación.
En acto de apertura contó con la presencia de autoridades provinciales y representantes de Mercociudades, entre ellos, la Vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia; el Intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; el secretario de Relaciones Internacionales de la provincia, Claudio Díaz; la directora de la Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior, Lucila García; y la integrante de la Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades, Tania Paitta.
De la jornada, que consistió en debates e instancias de trabajo orientadas a la cooperación regional, la sostenibilidad ambiental y el fortalecimiento institucional, participaron representantes de los municipios de Santa Fe, Rosario, Rafaela, Reconquista, Venado Tuerto, Santo Tomé, San Justo, Ceres, Firmat, San Lorenzo, Esperanza, Avellaneda, Pérez, Sunchales, Totoras, El Trébol, Carcarañá, María Susana, Piamonte, Cañada Rosquín, Carlos Pellegrini, Teodelina, Las Parejas, Las Bandurrias, San Jorge y Villa Eloísa.
Durante el encuentro, se compartieron experiencias exitosas de ciudades que accedieron a cooperación técnica y financiera internacional. También se analizó el recorrido de Mercociudades y se promovió el intercambio de aprendizajes entre los intendentes y equipos técnicos presentes.
La Escuela N° 1213 recibió aportes provinciales para mejorar la infraestructura edilicia
Los fondos que orillan los 26 millones de pesos serán destinados a la ampliación de un aula taller y a la adquisición de tres equipos de aire acondicionado. Además, se inaugurará muy pronto un aula construida en el marco del programa "Mil Aulas".
Remiseros solicitan que se simplifique el trámite para la obtención del carnet habilitante
Los profesionales consideran que el nuevo procedimiento establecido para la obtención del carnet de conducir de categoría D1, incluyendo gestiones en la ciudad de Rafaela, es excesivo y perjudicial.
La mitad de los neumáticos usados acopiados en la planta de residuos fueron trasladados a Rafaela
La subsecretaría de Ambiente y Acción Climática, Luciana Sinner explicó que es la primera vez en Sunchales que se traslada un residuo muy problemático que no se puede enterrar y que es muy costoso su desplazamiento por el volumen que ocupa.
Avanza la obra de recomposición de ripio en la Ruta Provincial Nº 13
La Municipalidad de Sunchales continúa con los trabajos de mejora en el tramo comprendido entre Sunchales y Egusquiza. Un trayecto de 6 km. donde se está ejecutando la recomposición del ripio estabilizado.
Recambio de reductores de velocidad en la vía pública
Se reemplazaron antiguos resaltos construidos con tachas intercaladas por nuevos reductores de velocidad Jordan Plas LN-25 bicolor, que cuentan con tecnología y diseño modernos.
SanCor Salud se presenta en Rosario con “Lucha” Aymar
De la mano de la mejor jugadora de la historia del hockey y acompañado por el relato de vida de Sergio Expert, el Grupo de Medicina Privada desembarca en tierras rosarinas con su ciclo de encuentros inspiradores.
Eusebia: Detienen a dos sujetos por varios delitos
Detuvieron en una vivienda ubicada en Sarmiento al 200 a una persona identificada como B.M.O, y a otro individuo, M.M., en zona rural de Eusebia. Durante los allanamientos incautaron 1 teléfono celular y prendas de vestir.
Nuevo revés para el Gobierno: Diputados dio media sanción al financiamiento universitario y la emergencia en el Garrahan
Con 158 votos a favor y 75 en contra, la oposición superó los dos tercios para aprobar más fondos para Universidades y el hospital pediátrico. Una mayoría amplísima que ya prepara el terreno para un nuevo veto presidencial. Cómo votaron los diputados de Santa Fe.
La ANMAT prohibió la venta de diversos productos de la marca Carbon Coco que promocionaban varios influencers
Los productos están dedicados a blanquear los dientes. Según la ANMAT, se tratan de productos ilegítimos porque no se encuentran inscriptos ante la Administración y se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración.
El Ejecutivo sunchalense presentó un detallado informe de la nómina de personal al Concejo Municipal. Más de 400 personas prestan servicios distribuidos en las siguientes categorías: miembros del Gabinete, planta permanente, prestadores de servicios contratados y agentes transitorios.