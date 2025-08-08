Pinotti asistió al Encuentro de Intendentes Santafesinos de Mercociudades

El Intendente de Sunchales, Pablo Pinotti, acompañado de la Secretaria de Gobierno, Andrea Ochat y la Subsecretaria de Gobierno, María Eugenia Gamero, participaron del Encuentro de Intendentes Santafesinos en el espacio Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe, evento organizado por el gobierno de Santa Fe en el marco del proyecto Mercociudades.

Con la participación de 26 localidades santafesinas, el objetivo de la actividad fue seguir fortaleciendo la cooperación regional, favorecer los intercambios entre gobiernos y consolidar estrategias de desarrollo sostenible a nivel local, con énfasis en la gestión ambiental y el acceso a financiamiento internacional, herramientas fundamentales para el progreso de las comunidades.

El encuentro, bajo el lema “Liderazgo local con proyección internacional”, propuso una reflexión estratégica sobre el rol de los gobiernos locales en la principal red de municipios del Mercosur, a 30 años de su creación.

En acto de apertura contó con la presencia de autoridades provinciales y representantes de Mercociudades, entre ellos, la Vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia; el Intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; el secretario de Relaciones Internacionales de la provincia, Claudio Díaz; la directora de la Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior, Lucila García; y la integrante de la Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades, Tania Paitta.

De la jornada, que consistió en debates e instancias de trabajo orientadas a la cooperación regional, la sostenibilidad ambiental y el fortalecimiento institucional, participaron representantes de los municipios de Santa Fe, Rosario, Rafaela, Reconquista, Venado Tuerto, Santo Tomé, San Justo, Ceres, Firmat, San Lorenzo, Esperanza, Avellaneda, Pérez, Sunchales, Totoras, El Trébol, Carcarañá, María Susana, Piamonte, Cañada Rosquín, Carlos Pellegrini, Teodelina, Las Parejas, Las Bandurrias, San Jorge y Villa Eloísa.

Durante el encuentro, se compartieron experiencias exitosas de ciudades que accedieron a cooperación técnica y financiera internacional. También se analizó el recorrido de Mercociudades y se promovió el intercambio de aprendizajes entre los intendentes y equipos técnicos presentes.