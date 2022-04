Cómo elegir el televisor LED inteligente adecuado según la resolución

En la vida vertiginosa de hoy, quién tiene tiempo para ir a una sala de cine. El estilo de de vivir la "Nueva Normalidad", es común el deseo de crear un ambiente entretenido, agradable y emocionante en el hogar, y que mejor que SKYWORTH TV cuando pensamos en un compañero de entretenimiento!!

Y cuando pensamos en un compañero de entretenimientos, no hay nada mejor que SKYWORTH TV porque trae sus plataformas de transmisión OTT favoritas como Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Disney+Hotstar, etc., y otras diversas aplicaciones a su gusto en su tienda de aplicaciones.

Si bien la mayoría de las personas comprende la importancia de adquirir un Smart TV a través de la compra online, la mayoría aún desconoce cuál es la resolución perfecta para poder disfrutar de un sinfín de contenido de entretenimiento a través de la variedad de aplicaciones que dispone.

Un gran porcentaje de los consumidores creen que comprar la mejor resolución disponible en el mercado es la solución a todos sus problemas, pero no siempre es tan simple. Por un lado, no todos los usuarios de Smart TV querrán un televisor con resolución 4K Ultra HD, y probablemente no estén dispuestos a conformarse con una resolución HD.

Hay que considerar el tamaño de la habitación que puede dificultarles instalar un televisor con resolución 4K Ultra HD y, por lo tanto, deban comprar un televisor inteligente Full HD para ese espacio.

Con la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Catar 2022 que ha ingresado en una verdadera cuenta regresiva, el mercado electrónico se abarrotará de una gran cantidad de televisores LED HD Ready, televisores LED inteligentes Full HD y televisores LED inteligentes 4K UHD, pero es importante que sepa cómo tomar la decisión correcta.

1. Resolución HD Ready LED TV y HD Ready Smart LED TV

Un smart HD tiene una resolución de 1366 × 768 píxeles en la pantalla, lo que le permite ver cada imagen con claridad y muchos detalles, y posee un presupuesto asequible.

También denominada alta definición es una resolución de Smart TV muy popular y muy conocida en la industria electrónica. Como es una resolución estándar, los modelos HD Smart TV en línea de casi todas las marcas son los más vendidos.

Si usted está pensando en comprar un HD Smart TV en línea durante las ventas festivas, entonces SKYWORTH 80 cm (32 pulgadas) HD Ready Smart LED TV (Black) es definitivamente la opción perfecta por su relación costo - beneficio. Tiene una excelente calidad de imagen HD, las últimas funciones inteligentes y una variedad infinita de entretenimiento a través de un interfaz de usuario de buen rendimiento. Admite plataformas OTT populares como Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, etc.

Además, puede duplicar la pantalla de su teléfono inteligente en el Smart TV a través de la función E-Share en el interior y usar su teléfono inteligente como Air Mouse para controlar su Smart TV.

2. Resolución Full HD Smart TV

Full HD se refiere a una resolución 1920 X 1080 píxeles en su pantalla, lo que produce imágenes ultra claras, maravillosamente detalladas y de calidad mundial. Podría decirse que una resolución Full HD es la mejor entre los televisores inteligentes, aunque no tan brillante como la resolución 4K Ultra HD. Pero es la mejor opción para las personas que buscan tener un televisor LED inteligente con una excelente calidad a un precio considerable.

SKYWORTH ofrece un Smart TV que tiene 43 pulgadas, sistema operativo Android 8.0, resolución Full HD, pantalla de panel de grado A+, calidad de imagen HRDP, junto con la propia interfaz de usuario Uniwill de SKYWORTH que permite a los usuarios ver miles de horas de entretenimiento con una variedad de aplicaciones AOSP certificadas de TV.

3. Resolución 4K Ultra HD Smart TV

4K se considera el estándar de oro de la resolución de imagen en un Smart TV con una resolución de 3840 × 2160 píxeles en su pantalla, lo que se traduce en una calidad visual brillante e inigualable comparado con cualquier otro aparato.

Los televisores 4K, son los modelos insignia de las marcas electrónicas porque su imagen es incomparable y están diseñados con la última tecnología aunque su costo usualmente alto.

Sin embargo, si planea comprar un televisor LED inteligente 4K HD a un precio asequible, SKYWORTH se lo puede ofrecer. Los Smart LED 4K Ultra HD de 130 cm (50 pulgadas) poseen la tecnología Quantum Luminit para brindarle una calidad visual excepcional que le permitirá disfrutar a pleno su serie favorita, una película o un videojuego.