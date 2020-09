Detenciones en esta madrugada por ataque con armas blancas

Todo comenzó durante el fin de semana cuando en un hecho donde un grupo de mujeres, al menos cuatro, agredieron físicamente mediante armas blanca y elementos contundentes a una femenina en un domicilio del Barrio 9 de Julio. A quien le causaron todo tipo de lesiones cortantes y golpes.

Allí mismo se detuvo a Carla C. conocida en el medio por estar detenida tiempo atrás por la emboscada a la policía y por ser integrante de una facción del Barrio 9 Julio.

Es entonces que la Fiscal Dra. Gabriela Lema ordena que personal de la Agencia de Investigación Criminal de Sunchales se aboque a la investigación del hecho.

Fue así que luego de llevar una rápida y eficiente investigación, derivó en 4 allanamientos: Ameghino Nº 1300, Mitri Nº 1100, Buenos Aires Nº 500, y Rotania Nº 1400.

Arrojando resultados positivos, procediéndose a la detención de: Anahí P. conocida por estar detenida por atentar contra la autoridad, también se detuvo a Juan Carlos C., María Luz C., Belén C. y María Luz P. cómo así al secuestro de varios elementos de interés y un automóvil usado en el hecho.

Las detenidas fueron alojadas en Rafaela y el masculino al sur de la provincia. Colaboró en los allanamiento AIC CERES, SAN CRISTÓBAL, SUNCHALES. También participó la Comisaría local y GOT UR V, XI.

Todo el procedimiento supervisando por las A.I.C. REGIÓN 5 RAFAELA a cargo del Crío. Supervisor Rodolfo Santillán.

FUENTE: Meridiano Digital