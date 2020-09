La Regional de Educación III sigue acéfala y funcionando “a control remoto”

Todavía en Rafaela resuena la salida de la ex delegada de la Regional de Educación III, aquella noche del Día del Amigo, un 20 de julio en un bar céntrico de la ciudad. Si bien la funcionaria dejó su cargo oficialmente el 31 de julio, la renuncia mediática, con la opinión pública tomando un real protagonismo, en un evento que marcaría un antes y un después para Romina Indelman, que sólo duró 5 meses en el cargo.

En medio de la pandemia de Coronavirus y en una ciudad, que por ese entonces no tenía contagios, se produjo esta renuncia de una docente que admitió haberse equivocado, al estar en una fiesta que generó mucha polémica en Rafaela, trascendiendo a nivel nacional. A dos meses de ese evento, aún no aparece la reemplazante de Indelman y tampoco se barajan nombres. Al menos oficialmente.



Hoy la secretaria de Gestión Territorial del Ministerio de Educación, Rosario Cristiani, toma el mando y se posiciona como referente de esta regional, como así también de las otras 8 sedes de la Provincia, como Reconquista y Venado Tuerto, por ejemplo. Cristiani está en contacto dentro de las posibilidades humanas que se pueden, pero lo cierto es que la Regional se maneja, casi, “a control remoto”.

Es que la experiencia del personal administrativo de la Regional de nuestra ciudad sabe lo que tiene que hacer y las distintas áreas se desenvuelven por sí solas. Pero en algunas ocasiones, se necesitan directivas que tardan en llegar y que tienen que ver con la falta del nuevo delegado o referente.



Existen dos supervisoras de carrera, que por algunos días se hicieron cargo del hueco que dejó la salida de Indelman en todo el mes de agosto. Pero ya llevamos más de medio mes de septiembre y tienen que seguir desarrollando las mismas tareas, además de supervisar a sus respectivos establecimientos.



Las docentes, de dilatada trayectoria, son personal de carrera, dando lo mejor de sí, pero según supo este medio, es una situación algo “extenuante” para las docentes, ya que tienen que seguir estando atentas a las necesidades de sus escuelas y a la vez, a esta cuestión técnico-administrativa de la Regional, que requiere otras energías.



Lo concreto es que hoy la Regional sigue acéfala, como cuando se fueron las autoridades anteriores, y desde el 1° de diciembre del 2019 al 26 de febrero del 2020 que llegó Indelman, donde hubo que esperar trámites importantes que se resuelvan. Ahora, desde el 31, a la fecha, está sucediendo lo mismo y no existe ningún tipo de autoridad física más que la de Rosario Cristiani, que maneja también las 8 delegaciones restantes.

No aparecen nombres en la nómina

Según pudo averiguar CASTELLANOS, aún no existe la persona que pueda reemplazar las dos funciones que llevaba a cabo la ex delegada de la Regional. Indelman cumplía el rol de delegada, como así también coordinaba toda la tarea con los supervisores a cargo.



Además, según se supo, no hubo un coordinador pedagógico, como sí pasaba durante la gestión del Socialismo, donde ese coordinador correspondía a las autoridades políticas y tenía una tarea de relación directa con los supervisores y en el área de cuestiones pedagógicas. En tanto, la delegada, con su firma, era la que avalaba ese tipo de presentaciones o ese tipo de cuestiones, como así también toda la parte administrativa, técnica y demás.



Vale recordar que Indelman estaba a cargo de las dos partes a la vez, cerca siempre a los expedientes, los trámites, peticiones y las cuestiones de obras, entre otras cosas. Y la realidad es que hoy el personal siente necesidades porque al irse Indelman, no ha asumido un coordinador pedagógico, al menos en este tiempo, donde no hay un referente en el puesto, y lo concreto es que ningún organismo puede continuar con una dinámica eficiente, si no existe una continuidad directiva.



Según la experiencia y el manejo de las actividades diarias, debe llegar alguien que haya tenido una gestión como directora, como así también una actuación directa con las escuelas, ya que la coordinación entre el área técnico-administrativa y el cuerpo de supervisores no es fácil. Los funcionarios anteriores fueron docentes que tuvieron funciones como directores, con una actuación directa.



Hoy no hay nombres sobre la mesa, o al menos los que sonaron al principio no fueron cubriendo todos los casilleros necesarios para que se produzca el reemplazo.



Desde diciembre de 2019 a febrero del 2020 hubo un tiempo importante de espera, con todos los trámites diarios que se realizan desde la Regional. Parecería ser que la Región III se va acostumbrando a la acefalía, algo que sin lugar a dudas, es desgastante para los empleados que están.