Prorrogan por 60 días la prisión preventiva de dos sunchalenses

Esta mañana se realizó una Audiencia de Revisión de Medidas Cautelares en forma virtual para evaluar la medida condenatoria de Alexis A. Rodríguez y Facundo Planiscig, quienes están privados de su libertad en la Unidad Penitenciaria Nº 2 de «Las Flores» desde diciembre de 2019, cuando les dictaron la Prisión Preventiva sin Plazos.

Según el relato del fiscal Dr. Guillermo Loyola en la primera audiencia ocurrida el 24 de noviembre de 2019, seis sujetos atacaron a un joven en Plaza Libertad, aplicándoles golpes de puño; patadas y una herida en un glúteo con una cuchilla, sustrayéndole un par de zapatillas; una gorra; y el teléfono celular. Tres de ellos fueron identificados posteriormente por el damnificado: eran Alexis A. Rodríguez, Facundo Planiscig y un menor.

En el caso de Planiscig, se lo acusó de Robo calificado por el uso de arma y por ser cometido en poblado y en banda, agravado por la participación de un menor de edad, en carácter de autor.

En el caso de Rodríguez, fue imputado por Lesiones leves dolosas en concurso real con Robo calificado por el uso de arma; por ser cometido en poblado y en banda; agravado por la participación de un menor, en carácter de autor y coautor, respectivamente.

En la Audiencia de este miércoles 1 de junio, participaron el Juez Osvaldo Carlos, el fiscal Dr. Guillermo Loyola y la defensora pública Dra. Amalia Cassina.

La defensora pública la Dra. Amalia Cassina afirmó que debían revisarse los argumentos esgrimidos para imponer esta prisión preventiva tras el escaso avance de la investigación y el contexto actual en el que vivimos, donde la infraestructura carcelaria está súper poblada, generando el hacinamiento y un alto riesgo de contagio de Covid-19, solicitando que la medida sancionatoria sea reemplazada por una medida menos gravosa para sus defendidos. Cassina explicó que observó el legajo de investigación que lleva más de 7 meses y que solo se agregó imágenes de una cámara de seguridad donde no se pueden identificar a los sujetos que aparecen filmados. También relató que la víctima pudo recuperar su celular gracias a las gestiones del padre de Alexis Rodríguez que terminó pagando por el aparato para entregárselo posteriormente a la PDI.

En tanto, el Dr. Miguel Loyola solicitó la prórroga de la prisión preventiva dictada en la resolución del 4 de diciembre de 2019 porque se encuentran acreditados todos los extremos previstos por el artículo 220 para la procedencia de la prisión preventiva y para que se mantenga la misma durante el plazo del proceso. El fiscal remarcó que "la defensora no habló sobre la autoría probable de los imputados y la pena en expectativa, entendiendo que no hay motivo de discusión. Y sí habló sobre el entorpecimiento probatorio y refirió a las medidas incorporadas luego de aquella audiencia de 30 de noviembre". Loyola aclaró que si bien la cámara de seguridad no pudo identificar a los otros sujetos involucrados, la víctima reconoció a Alexis Rodríguez, Facundo Planiscig y al menor, surgiendo nuevos elementos que permiten fortalecer el andamiaje imputativo. Entre ellos, audios de whatsapp donde se comprueba que Planiscig tenía el celular robado como había relatado la víctima y que lo vendió a otra persona.

Finalmente, el Juez Osvaldo Carlos desestimó las medidas alternativas como prisión domiciliaria solicitada por la defensoría, prorrogando por 60 días la prisión preventiva.