Solidaridad Organizada: en tiempos difíciles, la comunidad se une para ayudar

Solidaridad Organizada Sunchales (S.O. Sunchales) es un movimiento que nació dentro del contexto de la pandemia de coronavirus: debido al aislamiento preventivo, social y obligatorio que rige en todo el país, hay vecinos y vecinas de la ciudad que se ven en la imposibilidad de salir a trabajar para generar su ingreso diario. Hoy necesitan ayuda, y un grupo de personas se unió para poder brindarla.

S.O. Sunchales es un grupo independiente que no responde a ninguna otra entidad y trabaja con el único propósito de conectar a familias que necesiten ayuda con otras que la pueden brindar.

Una de las principales impulsoras de este proyecto, que comenzó a mediados de abril, es María Laura Genero. En un video compartido a través de Facebook, contó que "mi teléfono empezó a recibir una lluvia de pedidos de auxilio". Muchas de las personas que se contactaron, agrega, pidieron conservar su anonimato ya que "les daba mucha angustia y mucha vergüenza porque jamás en su vida habían pedido ayuda o no recibían ningún tipo de asistencia. De repente se encontraron sin qué poner en la mesa".

"Empecé a ver que la principal necesidad es el alimento y después la ropa", agregó María Laura en la misma publicación.

¿CÓMO FUNCIONA ESTA ACCIÓN COOPERATIVA?

Se organiza en el entorno digital, con varios grupos de WhatsApp diferenciados por áreas, para dar respuesta a las distintas necesidades: SOS Alimento, SOS de los Abuelos, SOS huerta y frutos, SOS Abrigo. Las administradoras reciben y contestan consultas de lunes a viernes, de 7 a 15. Así, si tenés algo que te sobre, se trate de comida o vestimenta, simplemente tenés que ponerte en contacto a través de alguno de estos medios. Inmediatamente te conectarán con quienes necesitan una mano.

Para comunicarte con Solidaridad Organizada Sunchales, hacé click en alguno de estos grupos:

Área Alimentos

Área Abuelos

Área Huertas y Recolección de Frutas

Roperito y Abrigos

Con respecto a cómo se realiza la entrega de donaciones, María Genero explicó que "directamente se conecta a la persona que dona con la que pide. Esa persona lo acerca a su casa en determinado horario, se lo deja en la puerta, y la otra persona lo recibe, con todas las normas de seguridad y los recaudos posibles".

También es importante destacar que, en caso de no poder movilizarte para acercar tus donaciones, quien hacen Solidaridad Organizada Sunchales se ocuparán de hacerlo.

TODA AYUDA SUMA

Estela Mancilla, quien también es parte de S.O. Sunchales, deja bien en claro que, en el contexto actual, toda contribución es bienvenida. "Es necesario que entiendan que el 'poco' puede ser un paquete de fideos, que para mí es poco, pero para otra persona son dos o tres comidas. No importa la cantidad, sino lo que se puede hacer con eso". "Cualquier cosita nos suma, no necesitamos que nos traigan una caja enorme con veinte productos".