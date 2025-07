Este domingo, el reconocido youtuber Pablo Imhoff, oriundo de Santo Tomé, Santa Fe, alcanzó su objetivo tras recorrer más de 50 mil kilómetros desde Ushuaia hasta Alaska a bordo de su Honda C90, popularmente conocida como Econo.

El denominado Proyecto Alaska comenzó en 2019, cuando Imhoff partió hacia el sur argentino para iniciar su aventura. Desde entonces, recorrió 15 países, compartió casi 300 videos y sumó una comunidad que lo siguió durante todo el camino.

“No hay mucho más para agregar que un GRACIAS a todos los que formaron parte de este sueño, por haberme ayudado a lograrlo”, expresó en sus redes sociales luego de completar el viaje -aun sigue-

El recorrido, sin embargo, no estuvo exento de dificultades: atravesó la pandemia de COVID-19, sufrió varias roturas en su motocicleta y, en uno de los momentos más duros, perdió a su padre mientras cruzaba Colombia. A pesar de todo, siguió adelante.

“Hay muchas muchas cosas que se me vienen a la cabeza. Todos los momentos que viví en este viaje. Fue difícil de verdad, más difícil de lo que pensaba. Todo momento difícil fue un aprendizaje. Hay muchas cosas que no vieron, que no conté. Pude salir adelante. No estaba mal si abandonaba, pero le puse mucho esfuerzo”.

El youtuber también compartió un mensaje esperanzador y motivador para quienes siguen sus pasos:

“Quiero que este viaje sirva de inspiración, de motivación a otras personas (…) miedo van a surgir en todos momentos, pero hay que enfrentarlos, sobrellevarlos y aprender de todo. Ojalá que este viaje inspire y motive a muchas personas a ir tras ese sueño y a enfrentar los miedos”.

Y concluyó: “Me hace muy feliz pensar en todo lo que logré”.