María Noel de Castro, tiene 27 años, es oriunda de Cafayate, Salta, y está a punto de marcar un hito en la historia al ser la primera candidata mujer de Argentina seleccionada para viajar al espacio y arribar a la Estación Espacial Internacional (EEI).

Su misión, programada para 2027, denominada PAM (Private Astronaut Mission) y con destino a la Estación Espacial Internacional organizada por Axiom Space, busca llevar la representación latinoamericana al cosmos con un fuerte componente científico, educativo y simbólico.

En la previa a este momento histórico, desde Estados Unidos, la ingeniera biomédica compartió con El Litoral parte de su trayectoria, motivaciones y las ambiciosas metas que persigue con este importante viaje. “Mi ida al espacio no es sólo personal, es parte de un mensaje más grande, que desde Argentina también podemos estar en la primera línea de la ciencia y la exploración”, dice De Castro.

La joven salteña se autopercibe como “la representante de aquellos que sienten que el espacio siempre les quedó lejos” y afirma que hoy “este ámbito necesita voces más diversas. Que alguien del norte argentino, de una provincia como Salta, esté en camino a una misión espacial es un reflejo de esa apertura. Quiero cambiar esa percepción”.

Noel estudió Ingeniería Biomédica en la Universidad Favaloro: "Descubrí la carrera cuando llegué a Buenos Aires, no la conocía antes y fue un punto de quiebre, porque entendí que era una carrera con mucho potencial, especialmente si se la vincula con la investigación espacial", explica De Castro.

También tuvo una experiencia como profesora de física cuántica: "Dar clases fue una experiencia muy formativa, me permitió reforzar mi pensamiento crítico y conectar con otras generaciones. Esto me confirmó que quiero seguir compartiendo conocimiento, no solo como investigadora, sino también desde la educación y la divulgación", dice De Castro.

Actualmente, realiza una Maestría en Ingeniería Aeroespacial en la Embry-Riddle Aeronautical University (Florida, Estados Unidos), combinando dos mundos que le permiten especializarse en bioastronáutica, una rama enfocada en sistemas espaciales, soporte vital y fisiología humana. Mientras finaliza sus estudios, la ingeniera ya comenzó el entrenamiento específico para convertirse en astronauta.

El camino hacia las estrellas

La idea de ser astronauta no fue un sueño de la niñez en el sentido tradicional, sino una vocación científica que evolucionó hacia la exploración espacial. "Desde chica sabía que quería dedicarme a la ciencia y hacer algo disruptivo, que marcara una diferencia", relató Noel. Y el espacio se convirtió en el escenario perfecto para combinar su vocación científica con el deseo de generar impacto.

Este camino, según la joven, se ha construido "paso a paso, con mucha determinación". Su preparación ha sido rigurosa: además de sus estudios, Noel participa en el Project PoSSUM en Florida con el IIAS un programa de formación científica avalado por la NASA en el cual fue seleccionada entre postulantes de todo el mundo, siendo una de solo nueve personas elegidas globalmente en ese momento.

En esta exigente formación científica orientada a preparar a la próxima generación de astronautas, realizó varios entrenamientos de "vuelos acrobáticos, estudios de hipoxia, simulaciones de trajes espaciales y medicina aeroespacial". Estas experiencias le brindaron "herramientas concretas para enfrentar las exigencias de una misión espacial real: desde lo técnico, lo físico y también lo mental".

Misión PAM: ciencia, educación y representación latinoamericana

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación (SICyT) y la empresa estadounidense Axiom Space formalizaron a mediados de junio el respaldo oficial del país a la candidatura de Noel de Castro como primera astronauta argentina en integrar la tripulación de un vuelo espacial privado.

La misión PAM de Axiom Space en 2027 tiene objetivos claros y ambiciosos: "Busca llevar la representación latinoamericana al espacio con un fuerte componente científico, educativo y simbólico. El objetivo es desarrollar y ejecutar experimentos, pero también generar contenido de divulgación, conectar con instituciones y sembrar nuevas oportunidades para nuestra región", explicó De Castro.

Hasta la fecha de la misión, el día a día de Noel combina una intensa rutina de "entrenamiento físico, estudios de posgrado, preparación técnica y trabajo en la gestión de alianzas institucionales y fondos que permitan concretar el vuelo".

El día a día de Noel de Castro

Si bien el entrenamiento es exigente, el mayor desafío físico es "aprender a escuchar el cuerpo y llevarlo un poco más al límite, sin excederte" y resalta que la clave es "estar preparado mentalmente para adaptarse y reaccionar".

Desde lo emocional, para De Castro el mayor reto ha sido "atravesar todo este proceso lejos de mi familia y de mi país". Sin embargo, estos sacrificios personales la mantienen enfocada en un objetivo claro.

Su formación en bioastronáutica le brinda herramientas fundamentales para los entornos extremos del espacio, permitiéndole "entender con mayor profundidad cómo se comporta el cuerpo humano en microgravedad, qué riesgos existen a nivel cardiovascular, muscular y neurológico, y cómo prevenirlos", explica la joven.

Un punto de inflexión para las STEM en Argentina

La trayectoria de Noel de Castro no deja de inspirar a todo el país; en diálogo con El Litoral la ingeniera biomédica dejó un claro mensaje para los jóvenes argentinos interesados en las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). "Lo que busco transmitir es que no hay que esperar el momento perfecto ni las condiciones ideales", afirmó.

El consejo de la futura astronauta es alentador: "Hay que empezar con lo que uno tiene, prepararse lo mejor posible y construir redes". Ella espera que su viaje sea un punto de inflexión, demostrando que "desde Argentina también podemos estar en la primera línea de la ciencia y la exploración".

La divulgación científica es una parte esencial de la ingeniera: "Ya estamos trabajando en programas educativos para chicos y chicas de toda Latinoamérica, con foco en ciencia, tecnología y valores como la perseverancia", reveló.

Después de la misión, su plan es "recorrer escuelas, universidades y comunidades para compartir lo vivido y generar nuevos proyectos científicos". Para ella, "esto no se termina con el vuelo, ahí recién empieza lo más importante".

Para fortalecer el vínculo entre las instituciones argentinas y la industria espacial privada, Noel considera que "hace falta un cambio de mentalidad". No basta con "esperar convocatorias públicas", sino que es necesario "generar alianzas estratégicas, inversión privada y modelos mixtos de colaboración".

A pesar del talento y la capacidad técnica de Argentina, "necesitamos políticas que acompañen y financien a quienes están haciendo avanzar la industria", enfatizó, buscando que "la participación en misiones tripuladas no debe ser la excepción, sino parte del plan nacional".

Abriendo las puertas para futuras generaciones

Desde Salta hasta la Estación Espacial Internacional, Noel de Castro ha evolucionado su perspectiva sobre la ciencia y el rol de la mujer. "Crecí en un entorno donde muchas veces se piensa que la Ciencia es solo para unos pocos, pero en realidad el camino está cada vez más abierto, también para las mujeres", afirmó.

El desafío no es tanto el acceso, sino "animarse". "Hay espacios disponibles, hay oportunidades reales, pero hace falta que más mujeres se vean ahí, que se lo crean y se lancen", dijo con determinación De Castro y agregó: "Yo decidí ocupar ese lugar y quiero que muchas más lo hagan".

A su regreso, Noel aspira a que su experiencia "sirva para abrir puertas", motivando a más jóvenes a estudiar carreras científicas y demostrando que "el esfuerzo sostenido puede llevarnos muy lejos". Su plan es "continuar vinculado al desarrollo de tecnologías espaciales con impacto social, especialmente en salud y educación".

También desea "acompañar a otras personas que estén iniciando este camino, desde mentorías hasta programas institucionales". El objetivo final es claro: "Que no sea una historia aislada, sino el comienzo de muchas más".

FUENTE: Valentina Chiaraviglio -El Litoral de Santa Fe