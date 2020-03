Presentaron dos novedosos modelos de smartphones: uno con pantalla deslizante y otro con dos bisagras

Este es el caso de los nuevos modelos que presentó TCL, una compañía china especializada en el desarrollo de pantallas. Este jueves, la empresa mostró dos prototipos de celulares: uno plegable y uno enrollable. Aún no hay grandes detalles de los modelos, pero sin duda sorprenden con su curiosos diseños.

El primer teléfono está equipado con dos bisagras en la pantalla, lo que permite que el equipo pueda plegarse en tres parte como si fuera la letra Z. Con esto, el móvil podrá desplegar un display de 10 pulgadas, tamaño parecido al de una tableta.





El prototipo se pliega como una Z (Foto: Twitter/ @theMrMobile)



Además, cuando está doblado, se transforma en un smartphone grueso con una pantalla frontal de 6,6 pulgadas. Gracias a la bisagras, el teléfono puede plegar una de sus pantallas hacia afuera y la otra hacia adentro, lo que implica que termina por dejar un dispositivo de gran grosor

Medios de Estados Unidos, que tuvieron acceso a este prototipo, señalaron que la pantalla es funcional, pero aún está en un periodo de desarrollo, por lo que sus funciones son limitadas. Asimismo, aún no tiene aplicaciones instaladas y la única opción disponible es la reproducción de un video de demostración, además de navegar por una interfaz básica de Android.

Sin embargo, esta tecnología podría permitir que el usuario trabaje con tres aplicaciones al mismo tiempo. También podría ser utilizado como una pequeña laptop, usando sólo dos partes del display del equipo: una como pantalla y la otra como teclado.





Teléfono plegable pues servir de laptop, tableta y smartphone (Foto: Twitter/ @theMrMobile)

La empresa asiática no ha dado detalles específicos sobre el teléfono. Aún queda la incógnita de cuándo será el lanzamiento de este curioso móvil al mercado, así como tampoco se conoce el nombre del prototipo.

TCL también mostró el prototipo con pantalla deslizante. Este modelo ya había sido anunciado antes del Congreso Mundial de Móviles, una cita que luego fue cancelado debido al brote de coronavirus. No obstante, ahora hay más detalles de su diseño.

El equipo tiene un sistema de pantalla deslizable hacia el costado, lo que permite ampliar el tamaño de la pantalla. Al estirar todo el largo del móvil, el display pasa de 6,75 pulgadas cuando está cerrado a 7,8 pulgadas en su máximo esplendor.



En este modelo, a diferencia del primero que tiene dos bisagras, su pantalla es enrollable. No cuenta con partes móviles ni sistemas mecánicos utilizados en los smartphones plegables, tan solo una pantalla que se esconde parcialmente cuando no es necesaria, y que se desliza al costado cuando el usuario necesita más superficie.

TCL no es la primera en experimentar en estas tecnología. De hecho, la marca Royole fue pionera en este sentido. Por su parte, y poco después de aquel lanzamiento, Samsung mostró su modelo Galaxy Fold, que cuenta con una sola bisagra y un diseño que dispone de una pantalla interna de 7,3 pulgadas y otra secundaria, externa, que está disponible cuando el equipo está cerrado. Y hace poco menos de un mes dio a conocer la segunda generación de este móvil, el Galaxy Z Flip que se dobla a la mitad, tal como el Motorola Razr.