Ley de necesidad pública: ¿Un juego de espejos rotos?

Política 09 de febrero de 2020 Por Darío Schueri - Santa Fe

“Esta ley no cierra sin delegación de facultades; no creemos que el Poder Ejecutivo no las incluya en el nuevo mensaje, por más que el Gobernador Perotti se haya comprometido a no hacerlo ante las autoridades y legisladores de nuestro Partido”, afirmaban los diputados y senadores radicales, luego de que el mandatario santafesino recibiera en Casa de Gobierno a una delegación partidaria para conversar sobre el inminente envío al Parlamento de la Ley de Estado de Necesidad Pública.