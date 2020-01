Pablo Pinotti: "Un gobernador oculto y un relato falso"

El diputado provincia Pablo Pinotti se pronunció este martes 28 sobre la realidad de la Provincia de Santa Fe, al cumplirse prácticamente 50 días desde que asumió el nuevo gobierno provincial. En sus redes sociales, compartió: “Me hago cargo de lo que me toca. Nadie dijo que sea fácil y no le quito la gravedad de lo que ocurre con la violencia. Nadie, con un poco de responsabilidad, puede desconocer que este asunto sigue siendo la gran deuda de la política santafesina. Negar esto es desconocer la realidad”.

A renglón seguido, apuntó: “Lo que no acepto es deformarla, manipularla mediáticamente e instalar falsedades que no contribuye a la solución” sino por el contrario “la agravan. Quien juega con esto, es un irresponsable y sobre todo, si quien lo practica es el propio gobernador”.

El diputado del Frente Progresista agregó: “La necesidad de declarar una «Emergencia» en Seguridad, se complica. No sólo porque Perotti pretende atarla a otras leyes - que no ha justificado aún -, sino porque debe ser aprobada en la Legislatura. Analizaremos cada proyecto que llegue con la responsabilidad y la profundidad que amerite, pero hasta el momento no se conocen nuevas iniciativas. Queremos trabajarlas y hacer aportes. No vamos a darle superpoderes a nadie como tampoco lo pedimos nunca cuando éramos gobierno. La calidad institucional de Santa Fe debe respetarse”.

A 50 días de haber comenzado la gestión, luego de 6 meses de transición donde “nos pusimos a disposición desde el primer día”, es muy “peligroso el camino que hasta acá eligió el Gobierno”. Esto es “la confrontación permanente y la descalificación como forma casi exclusiva de construcción política: el ciudadano no quiere esto. Perotti fue votado para ser gobernador y debe ejercer plenamente esa función. Nosotros, desde el Frente Progresista, con una fuerte representación parlamentaria, debemos cumplir con la nuestra”.

“Si la situación es tan grave como dice el gobernador - continuó Pinotti - le pedimos que actúe con responsabilidad. Ees peligrosa la estrategia con la que pone de rehén a los empleados públicos, a las empresas y proveedores. Luego a los intendentes y presidentes comunales para sancionar leyes que aún nadie conoce. Sorprende la intención del gobierno de instalar la grieta en una de las pocas provincias donde no existía”.

Pinotti se preguntó sobre lo que ocurrirá: “Como santafesinos necesito saber qué políticas públicas - reales y concretas - existen planificadas para las diferentes áreas. Necesitamos precisiones sobre lo que ocurrirá con la cláusula gatillo, las paritarias, la deuda de 100 mil millones de pesos que tiene Nación con la Provincia. Qué pasará con las obras que venían realizándose, cuáles son las nuevas, cómo continúan las políticas en salud, en educación que son ejemplo en el país. Por qué el gobernador necesita superpoderes para comprar inmuebles o realizar compras sin los procesos administrativos necesarios. Hasta acá, lo único que conocemos es un relato que intenta justificar un ajuste que, como siempre, lo van a pagar los sectores del trabajo”.

Para finalizar, Pinotti reafirmó su compromiso de ponerse “a disposición, como siempre, para colaborar en lo que me toca y cumplir con mi parte”.