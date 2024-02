La Multisectorial Sunchales celebra el regreso a comisión de la ley ómnibus

A continuación, el comunicado emitido por la Multisectorial Sunchales:

"La Multisectorial Sunchales, celebra lo acontecido hoy en el Congreso de la Nación.

Fruto de la lucha popular, en su espacio natural que es la calle.

Fruto del trabajo realizado codo a codo, con vecinos, con instituciones, con organismos de base.

Fruto de la convicción de que LA PATRIA NO SE VENDE, SE DEFIENDE.

Fruto de que, ante la adversidad fuimos capaces de encontrar no uno sino dos puntos de encuentro: la defensa de la democracia y la defensa del buen vivir de las comunidades.

Hoy la “ley ómnibus” ha vuelto a fojas cero. Y por decisión del oficialismo!!!

Podemos estar orgullosxs. Hemos cumplido con lo que cantamos: “La PATRIA NO SE VENDE, SE DEFIENDE”.

Y la hemos defendido, en las calles y plazas. Poniendo el cuerpo al aparato represivo montado desde el Ejecutivo

Nacional.

Esto demuestra una vez más que el pueblo unido y organizado, es poderoso, y es capaz de generar propuestas y

soluciones colectivas.

Sin embargo no olvidamos que el DNU sigue vigente. Y que sigue siendo un gran peligro para todas y todos.

Entonces decimos: ¡¡¡Ni un paso atrás!!! Todo sigue en juego. Por el buen vivir de la comunidad y por nuestra

democracia de 40 años.

¡La lucha continúa y la daremos!".