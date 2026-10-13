Reparación de rutas santafesinas: el Gobierno provincial trabaja en cuatro frentes simultáneos en los departamentos 9 de Julio, Vera, Garay y Castellanos

El gobierno provincial mantiene activos cuatro grupos de reparación simultáneos en el norte santafesino, entre intervenciones activas y finalizadas, un despliegue que recorre distintos departamentos en paralelo para recuperar rutas deterioradas.

Algunos tramos ya cierran. Otros avanzan en diferentes fases. La metodología es sistemática: apenas se termina un tramo, se comienza otro. “Ponemos en valor toda nuestra red provincial. Con estas intervenciones estamos dando respuesta a las rutas más deterioradas de la provincia. Esta es la política de gobierno de Maximiliano Pullaro: invertir en toda la red vial”, expresó el ministro de Obras Públicas de la Provincia, Lisandro Enrico.

En los departamentos San Cristóbal y 9 de Julio, Inar Vial S.A. completó la reparación de Ruta 61 entre Soledad y Elisa, y de Ruta 4, entre Elisa y San Cristóbal. Actualmente trabaja en Ruta 2 desde Logroño hacia Tostado, con avance en bacheo profundo y superficial según el estado de cada tramo.

En los departamentos Vera y General Obligado, Savyc S.A. ejecuta reparaciones de Ruta 31 desde Ruta Nacional 11 hacia Tartagal. En paralelo avanza en Ruta 3 entre Intiyaco y Ruta 40, dando prioridad a los tramos más afectados. Estos corredores canalizan tránsito importante de zonas rurales donde no hay alternativas de desvío.

“Cuando terminamos un tramo, los vecinos ven una diferencia inmediata. Esto mejora la seguridad vial, extiende la vida útil de las rutas y genera confianza”, señaló Enrico.

En el departamento Garay, la UTE conformada por Rava S.A. e Inar Vial S.A. trabaja en Ruta 62, tramo que conecta desde Ruta 1 hacia Ruta Nacional 11. En los departamentos Castellanos y Las Colonias, Pelque S.A. ejecuta reparaciones de Ruta 280s entre el límite con Córdoba y Colonia Aldao, con trabajos ya en marcha. Proyecta iniciar en Ruta 36, tramo Matilde a San Carlos Sud, extendiendo la cobertura de mantenimiento.

Metodología

Pablo Seghezzo, administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, describió el panorama operativo. “Tenemos máquinas en movimiento en varios departamentos del norte. Cada grupo maneja dos frentes simultáneos. Eso multiplica el territorio cubierto. La metodología de reparación es flexible: donde el pavimento está comprometido en base, hacemos bacheo profundo. Donde la base está sana, bacheo superficial”, agregó Seghezzo.

“Los primeros contratos que licitamos cuando iniciamos la gestión fueron de reparaciones y mantenimiento. Hace 3 años que reparamos rutas de manera ininterrumpida”, recordó Seghezzo. “También terminamos de reparar la Ruta 40, entre El Arazá y Ruta Nacional 11, un contrato de bacheo que nos quedaba cerrar desde el año pasado”, detalló el administrador de DPV.

Tres años de inversión sostenida en reparaciones

Entre 2024 y 2025, la gestión del gobernador Pullaro ejecutó 12 contratos de reparación donde se invirtieron más de 105.000 millones de pesos y recuperaron aproximadamente 1.500 kilómetros de rutas pavimentadas, atacando los tramos más afectados.

En 2026, seis grupos nuevos suman otra inversión de 50.000 millones de pesos, más 4.300 millones en la recuperación exclusiva de Ruta Nacional A012, transferida por abandono federal.

El total acumulado en mantenimiento preventivo supera los 150.000 millones de pesos en tres años.