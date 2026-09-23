Tacural-Colonia Tacurales: La Ruta 80S avanza hacia su pavimentación

El martes 22 del corriente se cerró el libro de Registro de oposición para la pavimentación de la ruta provincial 80 S Tramo Tacural – Colonia Tacurales.

Con la presencia de Agustín Zampar y Camila Dándolo de la Dirección de Tierras de la Dirección provincial de Vialidad, y de los presidentes comunales de Tacural, Adrián Sola y de Colonia Tacurales, Damián Chiappero, se retiró el correspondiente libro para ser presentado ante la Escribania de Estado del gobierno de Santa Fe.

Con un resultado favorable (bajo porcentaje de oposición por parte de los productores) el proyecto da un paso decisivo para su concreción.

La construcción contempla la pavimentación de 15,75 kilómetros y una inversión estimada de 28.350 millones de pesos financiado gran parte por la Provincia (82 %).

Hace meses que se viene gestionando esta importante obra que cambiará la realidad de ambas localidades. El proceso continúa con el avance para la elaboración del proyecto ejecutivo y posteriormente el llamado a licitación pública.

“Estamos convencidos que el escenario de nuestros pueblos se modificará para el bien de todos sus habitantes. Una economía regional que merece que la pavimentación se concrete. Hubo mucho trabajo por parte de un grupo de personas que tomaron este desafió como algo propio. Las gestiones llegaron a un buen resultado y detrás de cada decisión existen gente con mucho compromiso. Por eso queremos agradecer al gobierno provincial encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, al senador provincial Alcides Calvo y a nuestro equipo de trabajo que estuvieron y están detrás de este sueño”, consideró Adrián Sola