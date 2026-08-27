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RN 34: El nuevo concesionario se haría cargo de la transformación del tramo comprendido entre RP 13 y Sunchales

Lo afirmó el director de Vialidad Nacional del Distrito 7, Gastón Bruno, en una reunión que mantuvo con los concejales de Rafaela. El Gobierno nacional adjudicó el tramo Angélica - La Banda a José Cartellone Construcciones Civiles SA.
Hace 3 horasJorge TribouleyJorge Tribouley
Reunion Vialidad Provincial con concejales rafaelinos
Reunion de concejales rafaelinos con Vialidad Nacional de Santa Fe.

Los concejales de la ciudad de Rafaela se reunieron con Gastón Bruno, director de Vialidad Nacional del Distrito 7 de Santa Fe, para conocer detalles relacionados con el futuro de la Ruta Nacional 34 y el esquema de trabajo previsto a partir de la nueva concesión.

Durante el encuentro, los concejales recibieron información sobre la empresa que estará a cargo del corredor vial, los plazos previstos para que tome posesión y las primeras tareas que se llevarán adelante en los distintos sectores de la ruta.

La concesión corresponde al tramo que comprende 536 kilómetros de la Ruta Nacional 34, desde Angélica hasta Santiago del Estero. Una vez firmado el decreto correspondiente, la empresa concesionaria podría tomar posesión del corredor en un plazo estimado de 45 a 60 días.

A partir de ese momento, tendrá a su cargo la realización de distintas tareas de mantenimiento y las obras pendientes dentro del tramo concesionado, entre ellas la continuidad de la transformación en autopista del tramo comprendido entre la Ruta Provincial 13 y Sunchales.

En una primera etapa, los trabajos estarán orientados a mejorar las condiciones de transitabilidad en los sectores que presentan mayores dificultades. Entre las primeras intervenciones mencionadas se encuentran tareas de bacheo, trabajos sobre distintos sectores del corredor, entre otras acciones.

Durante la reunión también se explicó el rol que tendrá Vialidad Nacional, que será el control de las tareas, la supervisión sobre la empresa concesionaria y el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones establecidas.

Nuevo concesionario

La RN 34 forma parte del Tramo Centro-Norte, que fue adjudicado a José Cartellone Construcciones Civiles SA, con un valor de peaje de $2.175 (+ IVA).

El tramo adjudicado en esa ruta tiene una extensión total de 536 kilómetros y se extiende desde Angélica hasta La Banda, en Santiago del Estero. En el recorrido se instalarán seis estaciones de peaje.

Este tramo actualmente cuenta con dos cabinas de peaje en Ceres y Fernández. Pero cuando se haga cargo el nuevo concesionario privado se añadirán cuatro nuevas estaciones de peaje en Angélica, Palacios, Pinto y Herrera.

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