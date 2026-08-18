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El Concejo aprobó la Etapa Nº 6 del recambio de alumbrado público

Comprenden la instalación de nuevas columnas, bases y artefactos con tecnología LED en las siguientes calles: General Paz, Avenida Belgrano y arterias aledañas de Plaza Libertad. 
CiudadHace 8 horasJorge TribouleyJorge Tribouley
Gral Paz
El tramo Rafaela - Ruta Nacional 34 de calle General Paz es uno de los sectores comprendidos en la Etapa Nº 6.

En la sesión ordinaria del Concejo Municipal desarrollada el jueves 13 de agosto, fue aprobado el proyecto de Ordenanza impulsado por el Departamento Ejecutivo Municipal para llevar adelante la Etapa Nº 6 del plan de recambio de alumbrado público, mediante la incorporación de tecnología LED.

Estos son los tramos donde se colocarán artefactos de iluminación con tecnología LED:

  • General Paz: Comprende el tramo Rafaela - Ruta Nacional 34.
  • Avenida Belgrano: Tramo comprendido entre Gabriel Miretti y Río Negro.
  • Primer cuadrante del centro: Calles aledañas a Plaza Libertad según el gráfico siguiente:

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La ordenanza establece la creación de una Contribución por Mejoras destinada a financiar parcialmente la obra, cuyo monto total asciende a $89.950.288,30. Están eximidos la Escuela Provincial Nº 379 “Florentino Ameghino”, Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 279 “Teniente Benjamín Matienzo”, Colegio San José, Club Atlético Unión y Capilla y Centro Comunitario San Cayetano. El importe correspondientes será asumido con fondos municipales.

La fundamentación del proyecto estuvo a cargo de la concejal oficialista Brenda Torriri, quien destacó que la iniciativa busca dar continuidad a una política pública orientada a la modernización progresiva del sistema de alumbrado de la ciudad: “Las etapas anteriores de este plan han permitido avanzar en la mejora de un servicio esencial para la comunidad” al remarcar que la sexta etapa forma parte de una planificación integral destinada a mejorar la infraestructura urbana de manera gradual y ordenada.

Qué contempla la obra

El proyecto declara de utilidad pública la ejecución de la sexta etapa del recambio de luminarias. Los trabajos comprenden la instalación de nuevas columnas, bases y artefactos con tecnología LED en los sectores de la ciudad detallados en los anexos de la ordenanza.

La financiación se realizará mediante una contribución por mejoras que alcanzará a los propietarios de los inmuebles ubicados dentro de las zonas beneficiadas por la obra, con las excepciones previstas expresamente en la normativa.

Registro de oposición

Uno de los puntos centrales de la ordenanza es la habilitación de un Registro de Oposición, que permanecerá abierto durante diez días hábiles en la Secretaría de Gestión Ambiental y Territorial. La obra podrá avanzar siempre que las oposiciones no superen el 51% del total de las Unidades Tributarias de Alumbrado (UTA) calculadas para el proyecto. En caso de superar ese porcentaje, el Departamento Ejecutivo Municipal podrá disponer la ejecución parcial de los trabajos o redefinir los sectores incluidos.

Cuánto deberá pagar cada propietario

Para determinar el aporte correspondiente a cada inmueble se utilizará la Unidad Tributaria de Alumbrado (UTA). De acuerdo con la ordenanza, el valor de una UTA fue establecido en $246.439,15, resultado de dividir el presupuesto total de la obra por las 365 UTA contempladas para esta etapa.

El monto a pagar dependerá de los metros de frente del inmueble:

  • Hasta 20 metros: 1 UTA

  • Hasta 35 metros: 2 UTA

  • Hasta 70 metros: 3 UTA

  • Hasta 105 metros: 4 UTA

  • Más de 105 metros: 5 UTA

En los lotes ubicados en esquina se tomará como referencia el frente de mayor extensión. Para las propiedades sometidas al régimen de propiedad horizontal, la contribución será de 1 UTA por cada unidad funcional, mientras que las cocheras estarán exentas.

El Departamento Ejecutivo Municipal queda facultado para establecer alternativas o condiciones especiales de pago cuando los contribuyentes acrediten encontrarse en una situación de vulnerabilidad social.

Hasta 24 cuotas

Una vez finalizada la obra, los contribuyentes podrán optar por distintas modalidades de pago.

La ordenanza establece la posibilidad de abonar la contribución de contado, tomando como referencia el valor de la UTA de $246.439,15, o acceder a planes de financiación de 6, 12, 18 y hasta 24 cuotas mensuales.

Como referencia para el pago de 1 UTA, el plan de seis cuotas contempla pagos de $46.255,15, mientras que el esquema de 24 cuotas establece cuotas mensuales de $16.515,94.

La normativa establece que, si el contribuyente no manifiesta expresamente una opción, se considerará elegida la modalidad de pago de contado. Las cuotas que permanezcan impagas devengarán los intereses moratorios establecidos en la Ordenanza Tributaria vigente.

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