Los tributos municipales se actualizarán 9% a partir de julio

Es importante recordar que en el proyecto de ordenanza original enviado por el Departamento Ejecutivo se solicitaba un aumento del 10,35% ($192), valor que fue modificado y consensuado en el trabajo de Comisión que realizaron los ediles.

El Ejecutivo liderado por el Intendente Pinotti basó el pedido en la metodología de actualización basada en las variables objetivas vinculadas en la evolución de los salarios municipales, el precio del combustible y el indice de precios al consumidor.

Con respecto a la variación salarial entre febrero y mayo de 2026, fue del 12,30%.

La variación del gasoil fue del 6,83%.

La evolución del indice de precios al consumidor, con un acumulado compuesto del periodo de referencia, se ubicó en el 9,16%.

Y la suma de las incidencias ponderadas arroja una actualización aproximada del 10,34% / 10,35%

La fundamentación del oficialismo

El concejal oficialista Juan Astor fundamentó el proyecto aprobado con modificaciones: "Originalmente el Ejecutivo Municipal propuso $192. Observamos que en las variables se verificó un cambio objetivo y claro del 8,9% arribando al valor de $189,50, consensuando un redondeo en 190. El Ejecutivo Municipal también elevó un informe que anunció el valor técnico teórico de la UCM en $370 y una sugerencia de correcciones trimestrales a largo plazo para compensar el valor de UCM por las no actualizaciones en el pasado.

Esa idea no fue acompañada por el cuerpo, entendimos los seis concejales que nuestro trabajo se debe limitar a no devaluar el valor de la UCM pero tampoco podemos adoptar la estrategia de “re-valuarla”, o de generar aumentos reales, o sea que las variaciones trimestrales nominales supere la real verificada.

Lo acordado equilibra las tensiones, ni nos pone detrás ni adelante, y está bien porque actualmente seguimos avanzando en el trabajo legislativo y en la producción de informes y de estudios en las reuniones y evaluaciones de la Mesa de Actualización Tributaria.

También corresponde agradecer la buena voluntad de todos los bloques de tratarlo con prioridad y urgencia en nuestro trabajo en comisión para que antes del cambio de trimestre se confirme el nuevo valor de emisión tributaria, lo que en realidad es provechoso para el contribuyente cumplidor y que quiere pagar el primer día de vencimiento".

El argumento de la oposición

La edil libertaria Laura Balduino expresó previo a la aprobación de la iniciativa: "Si bien se admite que existieron retrasos en la actualización de la UCM en administraciones anteriores, durante la actual gestión se han autorizado sucesivos aumentos y ya el argumento de trasladar indefinidamente a los vecinos errores del pasado no resultan razonables.

La capacidad contributiva de los ciudadanos constituye un principio esencial debiendo contemplarse la realidad económica de las familias, comerciantes, industriales entre otros que continúan enfrentando una situación económica compleja, especialmente en nuestra ciudad en estos tiempos.

Un tema no menor que surge también en el seno de comisión en cuanto al tratamiento de una nueva ordenanza tributaria es la necesidad de centrar la discusión en el costo real de los servicios, información que lamentablemente a dos años y medio de gestión no hemos podido obtener y que estamos al aguardo que el ejecutivo finalmente facilite esta herramienta, fundamental para el tratamiento de las modificaciones de tasas y tributos.

Si bien vamos a acompañar exclusivamente la actualización que surja de la aplicación objetiva de la fórmula polinómica prevista para la determinación dela UCM , lo haremos en un acto de responsabilidad institucional procurando mantener las necesidades financieras del municipio. Más allá de ello, resulta necesario dejar explícito que antes de recurrir a aumentos futuros es necesario avanzar como lo venimos solicitando reiteradamnete en medidas de eficiencia administrativa, control y revisión del gasto político, optimización de recursos y revisión de las prioridades presupuestarias, contrataciones, alquileres, pauta y estructura administrativa".