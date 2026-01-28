FESTRAM anunció un paro municipal de 72 horas tras el fracaso de la paritaria

Este martes 27 se llevó a cabo una nueva audiencia paritaria entre los representantes de intendentes y presidentes comunales y el gremio FESTRAM, en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe. El encuentro volvió a finalizar sin acuerdo, ya que los jefes comunales insistieron con la misma propuesta salarial que la Federación había rechazado en tres oportunidades por considerarla insuficiente para cerrar la política salarial correspondiente al año 2025.

Ante la falta de avances, el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales de los 42 sindicatos adheridos a FESTRAM resolvió declarar un paro total de actividades por 72 horas, que se llevará a cabo los días jueves 29, viernes 30 de enero y lunes 2 de febrero. En el marco de la medida de fuerza, el gremio anunció además la realización de movilizaciones y cortes de ruta el viernes 30 en distintos puntos de la provincia.

Desde FESTRAM señalaron que el Gobierno Provincial interfiere de manera ilegal en la negociación paritaria de los trabajadores municipales, al negarse a trasladar la discusión al ámbito de la Secretaría de Municipios y Comunas. Según indicaron, esta situación ha generado un perjuicio directo en los salarios del sector, que se encuentran sin aumentos desde octubre de 2025, con una diferencia de inflación acumulada que supera el 10%.

Por el momento, el conflicto continúa abierto y no se informaron nuevas instancias de diálogo que permitan destrabar la negociación salarial. Cabe aclarar que las dependencias y tareas municipales, en Rafaela, no se verán afectadas, ya que hay un porcentaje más alto de trabajadores afiliados al SEOM, quienes no adhieren a la medida de fuerza.