LRF: Ferro se consagró Campeón del Torneo Clausura

Ferrocarril del Estado se coronó Campeón del Torneo Clausura 2025 de la Liga Rafaelina tras el solitario gol de Matias Valdivia a los 4 minutos de iniciado el partido. Con este resultado consiguió los últimos 3 puntos del año, quedando con 36 unidades, suficientes para obtener el título frente a sus 2 perseguidores que terminaron a 3 puntos ya que Deportivo Aldao logró una victoria 5 a 1 frente a Juventud (se consagró Subcampeón) mientras Argentino Quilmes empató 1 a 1 frente Brown de San Vicente.

Florida de Clucellas perdió la categoría y jugará el año que viene en la segunda división rafaelina. También lo hará Atlético Juventud de Rafaela.

Una campaña sólida para Ferro que consiguió 10 victorias, 6 empates y una 1 sola derrota en 17 fechas. Un trabajo excelente del DT Hugo Togni y todo su cuerpo técnico a lo largo del año que terminaron con el broche de oro. Ahora Ferro se enfrentará a Libertad, Campeón del Torneo Apertura, en la final del Absoluto.

A Libertad se le escapó el triunfo de las manos

El Cañonero no pudo cerrar el año con una victoria en casa y terminó empatando 2 a 2 de local con el Lobo en la última fecha del Torneo Clausura. El partido arrancó favorable para el equipo del entrenador Aníbal Roldán que lo ratificaba con el gol de Octavio Martínez a los 20'. Pero en el segundo tiempo, Ben Hur se despertaba y conseguía el empate tras un gol de Luciano Ojeda a los 59'. El Cañonero volvería a ponerse en ventaja a los 81' con el tanto de Brian Crespín pero el Lobo no se rindió y encontró el gol agónico a los 87' a través de Genaro Comba.

Unión ganó frente a Deportivo Josefina

El Bicho Verde consiguió la victoria en la última fecha como visitante frente a Josefina pero el partido terminó suspendido a los 80 minutos. El encuentro empezó de maravillas para el equipo albiverde con el gol de Thiago Strak a los 9 minutos pero el equipo local respondía a los 32 minutos con el empate de Matías Ponce.

Sin embargo, la igualdad se quebraría a los 42 minutos de la primera etapa con el gol de Ever Cabral yéndose al entretiempo con la ventaja que no se modificaría hasta la suspensión del partido.

Resultados de la Fecha 17:

Ferro de Rafaela 1 - 0 Florida de Clucellas

Juventud 1 - 5 Deportivo Aldao

Brown de San Vicente 1 - 1 Argentino Quilmes

Argentino de Vila 1 - 1 9 de Julio

Libertad 2 - 2 Ben Hur

Deportivo Josefina 1 - 2 Unión | (PS)

Deportivo Tacural 0 - 3 Club Atlético María Juana

LAS POSICIONES: Ferrocarril del Estado 36, puntos; Dep. Aldao 33; Argentino Quilmes 33; Brown San Vicente 30; Unión 27; Sp. Roca 26; Peñarol 26; Atlético María Juana 26; 9 de Julio 24; Sportivo Norte 22; Atlético de Rafaela 23; Dep. Tacural 19; Dep. Libertad 19; Ben Hur 18; Dep. Josefina 17; Argentino Vila 14; Florida de Clucellas 11; Atlético Juventud 9.