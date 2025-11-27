LRF: Ferro se consagró Campeón del Torneo Clausura

Rafaela NoticiasJudicialesEl martes
La fiscal Fabiana Bertero, en sus alegatos, adelantó que pedirá una pena de tres años de cumplimiento efectivo, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la imposición de una multa. La defensa pidió su absolución, argumentando que la causa tiene un “móvil político”.
El Eco de SunchalesEducaciónEl miércoles
El ministro de Educación provincial, José Goity, destacó que Santa Fe logrará cerrar el 2025 con 185 días efectivos de clases y un año “complejo, pero satisfactorio”.
El Eco de SunchalesPolicialesEl miércoles
El operativo se realizó en el cruce de Angélica. El conductor mostró un fuerte nerviosismo y, tras la requisa del vehículo, se incautó una importante cantidad de drogas sintéticas.
Rafaela NoticiasJudicialesAyer
El juez Javier Carlos Bottero resolvió que dos hermanos continúen detenidos por el plazo de 90 días, al considerar que existían riesgos procesales. En cambio, los otros dos individuos quedaron en libertad bajo estrictas reglas alternativas, al no haberse acreditado peligrosidad procesal o antecedentes que justificaran la prisión preventiva.
El Eco de SunchalesJudicialesAyer
La línea telefónica 0800-MPA entrará en funcionamiento el próximo lunes. Se trata de un call center que funcionará las 24 horas, cuyos operadores serán el enlace entre la fuerza de seguridad que trabaja ante un delito y los fiscales de las distintas áreas que se encuentran de turno.