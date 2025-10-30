Causa por microtráfico y estafa: El joven quedó en libertad y seguirá el proceso bajo control judicial

Sunchales Servicios SocialesNecrológicas SunchalesAyer
Falleció el miércoles 29 de octubre en la localidad de Sunchales, a la edad de 47 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 2 (Perú 249), entre las 9:30 y las 16:00, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en la Parroquia San Carlos. Casa de Duelo: Dorrego 582. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
"Habíamos dado nuestra palabra de que si la inflación le ganaba a los salarios, íbamos a recomponerlos, y lo vamos a hacer", afirmó el gobernador.
El procedimiento se llevó a cabo con éxito en una paciente femenina, en el marco del sistema nacional de donación y trasplante coordinado por el INCUCAI y el CUDAIO.
El ajuste del nomenclador tiene incrementos que van del 29,7% al 35,4%, aplicables en tres tramos consecutivos durante octubre, noviembre y diciembre. Beneficiará a profesionales, instituciones y centros de atención del sistema nacional.
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe emitió un decreto a través del cuál amplió la vigencia de las licencias de conducir en torno a las clases profesionales C,D y E. La nueva normativa comenzó a regir a partir del martes 28 de octubre.