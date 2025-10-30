Causa por microtráfico y estafa: El joven quedó en libertad y seguirá el proceso bajo control judicial

El sujeto había sido detenido el 1 de octubre en Sunchales, acusado de estafa y microtráfico. Su defensa logró medidas alternativas a la prisión preventiva.

Allanamiento 3 1-10-25
El inmueble allanado en el procedimeinto policial.

Este miércoles 29 se realizó una nueva audiencia en los Tribunales de Rafaela en la que Federico Ángel R., de 23 años, recuperó la libertad luego de permanecer detenido en el marco de una causa por estafa y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, hechos investigados por la Fiscalía Regional Nº 5.

Durante la audiencia presidida por el juez Gustavo Bumaguin, el fiscal Juan Manuel Puig y el abogado defensor Carlos Farías Demalde acordaron medidas alternativas a la prisión preventiva, considerando el avance de la investigación y las evidencias ya incorporadas por la defensa técnica.

El magistrado resolvió disponer la libertad de Ángel R. bajo condiciones estrictas: fijar domicilio en Sunchales, someterse al cuidado de su padre, registrar su firma mensualmente en la comisaría de su jurisdicción, no acercarse a víctimas ni testigos, no portar armas y abstenerse de cometer nuevos delitos.

El imputado había sido detenido el 2 de octubre tras un allanamiento en su domicilio de calle Ameghino, donde se secuestraron drogas, dinero y armas. La causa lo investiga por dos hechos: una presunta estafa con cheques falsos por más de 1,3 millones de pesos y tenencia de cocaína y marihuana con fines de comercialización.

Con la resolución judicial, el joven continuará el proceso en libertad mientras se completan las medidas pendientes de investigación.

