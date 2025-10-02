Detienen en Barrio Sancor a un sujeto por estafa, tenencia de armas de fuego y drogas

Dos negocios en Avenida Belgrano fueron víctimas de la delincuencia
En la madrugada de este lunes, desconocidos forzaron las aberturas y robaron en una peluquería canina y una oficina de una empresa constructora ubicadas en Avenida Belgrano al 700.
Personal del PDI Sunchales realizó este miércoles un allanamiento donde detuvo a un hombre identificado como F. A. R. de 23 años. Le secuestraron cocaína, marihuana, una balanza digital, dos teléfonos celulares, un equipo de handy banda ancha, un arma calibre .22 y $2.744.740 en efectivo.PolicialesHace 3 horas PDI Sunchales
La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, realizó el pasado miércoles un allanamiento donde detuvo a un hombre identificado como F. A. R. de 23 años, en el marco de la investigación por diversos delitos de hurto, estafa, tenencia indebida de arma de fuego y tenencia de material estupefaciente para su comercialización.
De acuerdo a las tareas de inteligencia del caso, y con orden judicial librada por el Juez Dr. Nicolás Stegmayer, los efectivos allanaron un inmueble de calle Ameghino al 960, con colaboración de personal del GOT de Tostado.
Como resultado del procedimiento, los agentes secuestraron un trozo compacto de cocaína (35,7 g), picadura de marihuana (67 g), varios recortes de nylon para fraccionamiento, una balanza digital sin marca visible, dos teléfonos celulares, un equipo de handy banda ancha, un rifle de aire comprimido calibre 5,5 con mira telescópica, un arma de fuego calibre .22 corto, vainas servidas y sin accionar de varios calibres y $2.744.740 en efectivo.
Concluido el procedimiento, se comunicó lo actuado al fiscal Dr. Juan Manuel Puig, disponiendo la detención del hombre que se encontraba en la vivienda, principal sospechoso de los delitos, y el secuestro de los elementos hallados.
El sujeto detenido este sábado en la vía pública está identificado con las iniciales J. G. R. y tiene 30 años. Fue denunciado por un ilícito y posteriores amenazas telefónicas.
La Guardia Provincial realizó un procedimiento el viernes pasado que terminó con dos hombres detenidos, un vehículo secuestrado y una causa por robo, uso de documentación falsa y tentativa de cohecho.
Un sujeto le arrebató la cartera a una mujer que se dirigía a su trabajo en bicicleta. Lo persiguieron y el ladrón descartó lo robado. En tanto, una sunchalense advirtió que le faltaban 50 dólares de la cuenta.
Una mujer de 26 años y un hombre de 36 que se trasladaban en una motocicleta portando un envoltorio de nylon que contenía presumiblemente marihuana prensada y un cuchillo.
En la obra de recambio de cañerías cloacales que se ejecuta en el predio ubicado al oeste del espacio "Gigantes Verdes", desconocidos robaron una bomba sumergible, 50 metros de cable subterráneo y un tablero comando. Este lunes 15, personal de la Comisaría Nº 3, realizó requisa domiciliaria en una vivienda ubicada en Barrio Villa Autódromo, recuperando los elementos sustraídos.
Entre las principales obras se destacan la construcción de 1.200 metros de vereda peatonal y bicisenda, la creación de una plaza seca con juegos infantiles y áreas parquizadas, la instalación de iluminación LED y mobiliario urbano, y la recuperación de los históricos galpones norte y sur.
La alta demanda genera la aparición de negocios fraudulentos que ponen en riesgo la salud de sus clientes, utilizando materiales que no han sido aprobados para uso sanitario. Para evitar estas situaciones, hay que verificar la formación académica y la trayectoria laboral del equipo a cargo de la operación.
Falleció el miércoles 1 de octubre en la localidad de Rafaela, a la edad de 73 años. Sus restos son velados en sala velatoria de Lehmann, entre las 16:00 y las 9:00 del jueves 2, siendo trasladados posteriormente al Crematorio Aires de Paz, previo oficio religioso en la Parroquia de Lehmann. Casa de Duelo: Guillermo Botto 164, Lehmann. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
El lunes 29 de septiembre, en ll acto se desarrolló en las instalaciones de Casa Cooperativa, se distribuyeron más de 16 millones de pesos entre 18 cooperativas escolares.
