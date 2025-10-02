Detienen en Barrio Sancor a un sujeto por estafa, tenencia de armas de fuego y drogas

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, realizó el pasado miércoles un allanamiento donde detuvo a un hombre identificado como F. A. R. de 23 años, en el marco de la investigación por diversos delitos de hurto, estafa, tenencia indebida de arma de fuego y tenencia de material estupefaciente para su comercialización.

De acuerdo a las tareas de inteligencia del caso, y con orden judicial librada por el Juez Dr. Nicolás Stegmayer, los efectivos allanaron un inmueble de calle Ameghino al 960, con colaboración de personal del GOT de Tostado.

Como resultado del procedimiento, los agentes secuestraron un trozo compacto de cocaína (35,7 g), picadura de marihuana (67 g), varios recortes de nylon para fraccionamiento, una balanza digital sin marca visible, dos teléfonos celulares, un equipo de handy banda ancha, un rifle de aire comprimido calibre 5,5 con mira telescópica, un arma de fuego calibre .22 corto, vainas servidas y sin accionar de varios calibres y $2.744.740 en efectivo.

Concluido el procedimiento, se comunicó lo actuado al fiscal Dr. Juan Manuel Puig, disponiendo la detención del hombre que se encontraba en la vivienda, principal sospechoso de los delitos, y el secuestro de los elementos hallados.