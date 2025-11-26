Detuvieron a un hombre que transportaba drogas de diseño en la Ruta 34: Viajaba con su hija de cinco años

Violentaron un gimnasio y sustrajeron una notebook, entre otros elementos
Durante el fin de semana, delincuentes ingresaron al gimnasio “Estudio Fitness”, ubicado en 9 de Julio 54, generando un gran desorden y apropiándose de una computadora HP.
El operativo se realizó en el cruce de Angélica. El conductor mostró un fuerte nerviosismo y, tras la requisa del vehículo, se incautó una importante cantidad de drogas sintéticas.PolicialesAyer El Eco de Sunchales
Este martes, después de las 21:00, oficiales y suboficiales de la Guardia Provincial - ex Policía de Seguridad Vial - detuvieron la marcha de un Chevrolet Tracker blanco durante un control de Prevención Activa realizado sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 199, en el cruce de Angélica. El vehículo era conducido por R. B. D., quien viajaba junto a su hija de cinco años.
Los policías advirtieron marcado nerviosismo en el conductor, lo que motivó una requisa más exhaustiva. Tras hacer que el hombre y la niña descendieran, los agentes inspeccionaron el vehículo y hallaron debajo del asiento del conductor una bolsa plástica sellada con sustancias compatibles con drogas de diseño.
Con presencia de testigos y personal especializado de Microtráfico de la PDI Rafaela, se realizaron narcotests que confirmaron la presencia de:
-563 pastillas de éxtasis
-70 troqueles de LSD
-200 gramos de cristal MDMA
-320 gramos de ketamina
-117 mil pesos y 400 dólares
-Tres teléfonos celulares
Todos los elementos fueron inmediatamente secuestrados con cadena de custodia. La niña, en tanto, fue asistida y luego entregada a su madre, quien se hizo presente más tarde.
La Guardia Provincial y la PDI comunicaron el procedimiento al fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó que el conductor quedara aprehendido, identificado y imputado por infracción a la Ley Provincial de Microtráfico Nº 14.239.
También dispuso la entrega de la menor a su madre y la conservación estricta de la cadena de custodia de todos los estupefacientes y elementos secuestrados.
El incidente ocurrió el sábado 22, en la intersección de Mitri y Buenos Aires. Fueron aprehendidos por los delitos de tenencia indebida de arma de guerra, lesiones leves dolosas y abuso de arma de fuego.
El incidente ocurrió alrededor de las 17:40 de este sábado 22, en la intersección de Mitri y Buenos Aires, en una disputa entre al menos dos personas que terminó con un hombre herido en una pierna tras recibir un disparo.
Fuentes del caso, revelaron que la avioneta tenía la matricula adulterada por lo que los investigadores tratan de establecer su procedencia: ¿Ingresó al país de manera ilegal? ¿O volaba solamente en territorio nacional?
Un joven de 27 años tenía entre sus prendas un envoltorio con una pequeña cantidad de sustancia blanca que luego de una prueba orientativa, arrojó resultado positivo.
La nave fue encontrada este jueves en un campo del distrito perteneciente al departamento San Cristóbal. Perros entrenados de Gendarmería Nacional detectaron vestigios de cocaína dentro de la aeronave, lo que refuerza la hipótesis de un operativo vinculado al narcotráfico.
El informe de la Sindicatura mencionó que en julio de 2025 los ingresos brutos mejoraron un 60% respecto a mayo de igual año (el mes con menores ventas) aunque aún no alcanza para cubrir los gastos operativos ni los fijos estructurales. Alerta sobre atrasos en pagos de remuneraciones, sindicales y seguros.
En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la compañía destaca señales de alerta, modos de acompañar y recursos de apoyo, priorizando la prevención como primer paso para enfrentar este flagelo.
La fiscal Fabiana Bertero, en sus alegatos, adelantó que pedirá una pena de tres años de cumplimiento efectivo, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la imposición de una multa. La defensa pidió su absolución, argumentando que la causa tiene un “móvil político”.
Es la primera que se aprueba en su tipo para etapas más tempranas; es para uso en centros especializados y con supervisión médica. Su nombre comercial es Vaccimel y no se vende en las farmacias, sino a través del circuito que siguen los medicamentos oncológicos o de alto costo a través de la cobertura de cada paciente.