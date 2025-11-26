Detuvieron a un hombre que transportaba drogas de diseño en la Ruta 34: Viajaba con su hija de cinco años

Este martes, después de las 21:00, oficiales y suboficiales de la Guardia Provincial - ex Policía de Seguridad Vial - detuvieron la marcha de un Chevrolet Tracker blanco durante un control de Prevención Activa realizado sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 199, en el cruce de Angélica. El vehículo era conducido por R. B. D., quien viajaba junto a su hija de cinco años.

Los policías advirtieron marcado nerviosismo en el conductor, lo que motivó una requisa más exhaustiva. Tras hacer que el hombre y la niña descendieran, los agentes inspeccionaron el vehículo y hallaron debajo del asiento del conductor una bolsa plástica sellada con sustancias compatibles con drogas de diseño.

Droga secuestrada

Con presencia de testigos y personal especializado de Microtráfico de la PDI Rafaela, se realizaron narcotests que confirmaron la presencia de:

-563 pastillas de éxtasis

-70 troqueles de LSD

-200 gramos de cristal MDMA

-320 gramos de ketamina

-117 mil pesos y 400 dólares

-Tres teléfonos celulares

Todos los elementos fueron inmediatamente secuestrados con cadena de custodia. La niña, en tanto, fue asistida y luego entregada a su madre, quien se hizo presente más tarde.

La causa penal

La Guardia Provincial y la PDI comunicaron el procedimiento al fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó que el conductor quedara aprehendido, identificado y imputado por infracción a la Ley Provincial de Microtráfico Nº 14.239.

También dispuso la entrega de la menor a su madre y la conservación estricta de la cadena de custodia de todos los estupefacientes y elementos secuestrados.