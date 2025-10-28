LRF: Libertad rescató un punto en San Vicente

#LRF: Unión sufrió una goleada que lo aleja del título
El Bicho Verde recibió un duro golpe en Rafaela. Cayó 5 a 2 frente a 9 de Julio en el estadio "German Soltermann". El equipo albiverde no pudo sumar de a 3 en las últimas 5 fechas.
El Cañonero igualó en 1 con Brown. Curiosamente, Hugo Góngora fue el autor del gol aurinegro pero sufrió la expulsión cuando finalizaba la primera etapa, debiendo jugar Libertad con 10 en los últimos 45 minutos.Deportes - FútbolHace 6 horasBautista Massara
Libertad pasó de la ventaja al sufrimiento en un partido que arrancó parejo entre los dos equipos en San Vicente. Recién a los 39 minutos, caería el primer gol que convertiría Hugo Góngora para el Cañonero. Sin embargo, el goleador se iría expulsado por doble amarilla a los 46', tras un empujón a un jugador de Brown.
Con esta expulsión, el cuadro local se agigantó en el segundo tiempo, obteniendo el empate al minuto 60 gracias al remate de Damián Maciel, resultado que se mantendría hasta el final.
Ferrocarril del Estado 1-0 Deportivo Josefina
Atlético María Juana 1-0 Sportivo Norte
Peñarol 0-0 Florida de Clucellas
Sportivo Roca 2-7 Atlético de Rafaela
En un partido con escasa emotividad, el Cañonero no pudo doblegar al endeble equipo rafaelino que se encuentra en el fondo de la tabla. Kevin Muñoz, de penal, descontó la desventaja que había conseguido la visita cuando culminaba el primer tiempo.
Este miércoles, a las 22:00, en el estadio "Dr. Plácido Tita", el Cañonero enfrenta a la Juve, en un adelantado de la 12º del Clausura. El Bicho Verde juega mañana, a las 20:30, en el estadio German Soltermann.
El Bicho Verde pudo ponerse en ventaja a los 56' mediante un penal pero Marcos Froimovich estrelló el remate en el travesaño.
A partir de las 17:00, Unión y Libertad se vuelven a ver las caras en el estadio de la Avenida, cumpliendo la primera fecha de la Zona 7 de la Región Litoral Sur. El partido se jugará sin público visitante.
El Bicho Verde y Atlético María Juana protagonizaron un partido con muchas emociones pero finalmente terminaron igualados en 2.
Alrededor de las 3:00 de la madrugada de este sábado 25, dos jóvenes que circulaban en una motocicleta por calle Ricchieri, impactaron fuertemente con un camión que se encontraba estacionado. Ludmila Morlacchi sufrió graves heridas, fue trasladada a un efector de salud de Rafaela, produciéndose su deceso en la mañana de hoy.
La LLA gana 4 de las 9 bancas que estaban en juego. El segundo lugar fue ocupado por Fuerza Patria (28,65%), y la coalición Provincias Unidas quedó en tercer lugar (18,33%). En Sunchales, La Libertad Avanza obtuvo el 51,62%. Quiénes son los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe.
Falleció el domingo 26 de octubre en la localidad de Rafaela, a la edad de 23 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 2 (Perú 249), entre las 22:00 y las 12:00 del lunes 27, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: 19 de Octubre 461. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
Con su victoria en los comicios de medio término, el oficialismo se asegurará, a partir del 10 de diciembre de 2025, el tercio de los votos necesarios para sostener los vetos presidenciales en el Congreso. El kirchnerismo mantuvo las bancas que arriesgaba en Diputados y perdió 6 representantes en el Senado.
Al gobernador santafesino le salió mal, no rompió la polarización y recibió su primer golpe electoral desde que gobierna Santa Fe. El mandatario radical jugó muy fuerte, apostó a su vicegobernadora como cabeza de lista, pero quedó a 22 puntos de La Libertad Avanza (LLA) y diez de Fuerza Patria ¿Y ahora qué?