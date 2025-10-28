#LRF: Libertad rescató un punto en San Vicente

El Cañonero igualó en 1 con Brown. Curiosamente, Hugo Góngora fue el autor del gol aurinegro pero sufrió la expulsión cuando finalizaba la primera etapa, debiendo jugar Libertad con 10 en los últimos 45 minutos.

Bautista Massara
Plantel Libertad 23-10-25

Libertad pasó de la ventaja al sufrimiento en un partido que arrancó parejo entre los dos equipos en San Vicente. Recién a los 39 minutos, caería el primer gol que convertiría Hugo Góngora para el Cañonero. Sin embargo, el goleador se iría expulsado por doble amarilla a los 46', tras un empujón a un jugador de Brown.

Con esta expulsión, el cuadro local se agigantó en el segundo tiempo, obteniendo el empate al minuto 60 gracias al remate de Damián Maciel, resultado que se mantendría hasta el final.

Sintesis Brown - Libertad

Resultados Fecha 12º

Ferrocarril del Estado 1-0 Deportivo Josefina

Atlético María Juana 1-0 Sportivo Norte

Peñarol 0-0 Florida de Clucellas

Sportivo Roca 2-7 Atlético de Rafaela

