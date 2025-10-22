LRF: Esta noche, Libertad recibe a Juventud, y el jueves Unión visita a 9 de Julio

#RegionalAmateur: El clásico terminó igualado en 0
El Bicho Verde pudo ponerse en ventaja a los 56' mediante un penal pero Marcos Froimovich estrelló el remate en el travesaño.
Este miércoles, a las 22:00, en el estadio "Dr. Plácido Tita", el Cañonero enfrenta a la Juve, en un adelantado de la 12º del Clausura. El Bicho Verde juega mañana, a las 20:30, en el estadio German Soltermann.Deportes - FútbolHace 5 horasBautista Massara
Libertad, en condición de local, recibe esta noche frente a Atlético Juventud. El Cañonero tiene una gran oportunidad de sumar de a 3 que le posibilitaría acortar la distancia ante el lote de punteros. El rival atraviesa una etapa complicada, ubicándose en el anteúltimo lugar de la tabla de posiciones del torneo Clausura, por encima de Florida de Clucellas que es el último de la competencia.
El equipo aurinegro viene de golear a Florida de Clucellas por 3 a 0, mientras que Juventud viene de perder 3 a 0 de local frente a Atlético de Rafaela. Además, Libertad tiene un partido postergado con Argentino de Vila por la 11º jornada que se disputará el sábado 25 de octubre.
Mañana, a las 20:30, en el estadio "German Soltermann", el Bicho Verde tiene un partido clave frente a 9 de Julio, ya que si consigue una victoria, podría sumarse nuevamente al lote de punteros del Clausura, aunque depende de otros resultados para retornar a la cima.
MIERCOLES 22/10
*Ben Hur – Brown De San Vicente (19.30 hs Reserva y 21 hs Primera)
*Argentino Quilmes – Argentino De Vila (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera)
*Deportivo Aldao – Deportivo Tacural (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera)
*JUEVES 23/10
*9 de Julio – Unión De Sunchales (19 hs Reserva y 20.30 hs Primera)
*VIERNES 24/10
*Peñarol – Florida De Clucellas (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera)
*Sportivo Roca – Atlético De Rafaela (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera)
*Atlético M. Juana – Sportivo Norte (20.30 hs Reserva y 22 hs Primera)
*Ferrocarril Del Estado – Deportivo Josefina (20.30 hs Reserva y 22 hs Primera)
*SÁBADO 25/10
*Brown De San Vicente – Libertad De Sunchales (15.30 hs Reserva y 17 hs Primera)
*Argentino De Vila – Deportivo Aldao (15.30 hs Reserva y 17 hs Primera)
1- Atlético F.C. del Estado - 20
2- Atlético Argentino Quilmes - 20
3- Sportivo Norte - 18
4- Atlético Brown de San Vicente - 18
5- Atlético Unión - 18
6- C.C. Dep. y Biblioteca Aldao - 17
7- Sportivo Roca - 17
8- Deportivo Tacural - 16
9- Atlético de Rafaela - 15
10- Deportivo Josefina - 14
11- Atlético María Juana - 14
12- Deportivo Libertad - 13
13- Sportivo Ben Hur - 13
14- Atlético Peñarol - 13
15- Atlético 9 de Julio - 10
16- Centro Cultural Argentino Vila - 10
17- Atlético Juventud - 8
18- Atlético Florida Clucellas - 8
A partir de las 17:00, Unión y Libertad se vuelven a ver las caras en el estadio de la Avenida, cumpliendo la primera fecha de la Zona 7 de la Región Litoral Sur. El partido se jugará sin público visitante.
El Bicho Verde y Atlético María Juana protagonizaron un partido con muchas emociones pero finalmente terminaron igualados en 2.
A partir de las 21:30 de este jueves, en el estadio La Avenida, el Bicho Verde tiene un nuevo desafío que le permitiría volver a la cima del Clausura.
En la tarde del domingo, Libertad volvió a sumar de a 3 en el estadio "Dr. Plácido Tita". Los goles aurinegros fueron convertidos por Kevin Muñoz (en 2 ocasiones) y el restante en contra de Federico Gioino.
Con un gol en cada bando, el Bicho Verde igualó ante el "Bicho Colorado" en la cancha de barrio Los Nogales. El gol albiverde lo convirtió Valentin Milanese a los 8' del segundo tiempo.
