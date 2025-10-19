RegionalAmateur: El clásico terminó igualado en 0

Rafaela InformaJudicialesEl jueves
Está imputado en una causa por amenazas simples y estafa. Según la resolución, deberá fijar domicilio en Humberto Primo, firmar semanalmente en la Comisaría de su jurisdicción y someterse a tratamiento médico por una afección que presenta.
Sonia y Carlos Cipolatti confirmaron que el hotel de cuatro estrellas concebido por su padre, el empresario Argentino Cipolatti, que fuera inaugurado el 14 de septiembre de 1988, dejó de prestar servicios a partir de este jueves.
La Justicia Federal investiga a ex autoridades de la cooperativa local por no depositar aportes previsionales y de obra social durante treinta y dos períodos fiscales por la suma de $1.644.440.882.
Tres propuestas animan la contienda: La Libertad Avanza postula al joven Agustín Pellegrini; Provincias Unidas va a las urnas con la vicegobernadora Gisela Scaglia al tope de la nómina; y el peronismo y sus aliados, bajo el sello de Fuerza Patria, lleva como cabeza de lista a la concejala rosarina Caren Tepp.
El voto será nulo si hay más de una marca por categoría, si la boleta está rota de forma que impida identificar la opción o si contiene inscripciones que alteren el sentido del voto.