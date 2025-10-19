#RegionalAmateur: El clásico terminó igualado en 0

El Bicho Verde pudo ponerse en ventaja a los 56' mediante un penal pero Marcos Froimovich estrelló el remate en el travesaño.

Deportes - Fútbol
Clasico - 19-10-25
Foto: Prensa Club libertad

En  la primera fecha de la Zona 7 de la Región Litoral Sur, Unión y Libertad repitieron el resultado que se registró en el último enfrentamiento. Un empate sin goles. 

Este domingo, en el estadio de la Avenida, el Bicho Verde fue un poco más, desperdició un penal y el arquero aurinegro Adelquis Ruffini fue uno de los protagonistas del clásico local.

En el otro partido del Grupo, gran triunfo de Deportivo Aldao en Ambrosetti, imponiéndose por 2 a 1 a San Lorenzo. Los goles aldaenses: Jair Triverio a los 44' y Laureano Ferreyra a los 51'. Descontó Maximiliano Weishem a los 66'.

¿Como continuan los protagonistas?

El domingo 2 de noviembre, el Cañonero enfrenta a San Lorenzo de Ambrosetti en el estadio "Dr. Plácido Tita". En tanto, Unión visitará a Deportivo Aldao.

