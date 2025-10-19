Este domingo, el clásico sunchalense inaugura el Regional Amateur

#LRF: Unión solo pudo sumar un punto en su casa
El Bicho Verde y Atlético María Juana protagonizaron un partido con muchas emociones pero finalmente terminaron igualados en 2.
A partir de las 17:00, Unión y Libertad se vuelven a ver las caras en el estadio de la Avenida, cumpliendo la primera fecha de la Zona 7 de la Región Litoral Sur. El partido se jugará sin público visitante.
Con la gran base de los planteles que disputan los torneos de la Liga Rafaelina, la terna arbitral estará conformada por jueces de la Liga Rafaelina: Facundo Rodriguez será el árbitro, mientras que Franco Ceballos y Fabio Rodríguez sus asistentes.
Unión retorna al torneo del Consejo Federal luego del descenso del Federal A en 2024, mientras que Libertad viene jugando casi con asistencia perfecta, también desde su descenso en la tercera categoría del futbol nacional.
El último clásico fue un empate sin goles en cancha de Unión por el Torneo Clausura de la Liga Rafaelina.
El jueves pasado, Unión obtuvo un empate 2 a 2 frente a Atlético de María Juana en el estadio de la Avenida y pelea por mantenerse en el lote de punteros en el Torneo Clausura.
En tanto, Libertad llega entonado luego de haber goleado por 3 a 0 a Florida de Clucellas en el estadio "Dr. Plácido Tita".
En el otro encuentro de la Zona 7 de la Región Litoral Sur, el Deportivo Aldao empezará a hacer realidad una participación histórica en este torneo nacional visitando a San Lorenzo de Ambrosetti. El duelo arranca a las 20:00, con el arbitraje de David Moschen de Reconquista.
Cabe mencionar que al cabo de esta etapa de todos contra todos a dos ruedas, los dos primeros clasificarán a la segunda ronda.
A partir de las 21:30 de este jueves, en el estadio La Avenida, el Bicho Verde tiene un nuevo desafío que le permitiría volver a la cima del Clausura.
En la tarde del domingo, Libertad volvió a sumar de a 3 en el estadio "Dr. Plácido Tita". Los goles aurinegros fueron convertidos por Kevin Muñoz (en 2 ocasiones) y el restante en contra de Federico Gioino.
Con un gol en cada bando, el Bicho Verde igualó ante el "Bicho Colorado" en la cancha de barrio Los Nogales. El gol albiverde lo convirtió Valentin Milanese a los 8' del segundo tiempo.
El Bicho Verde visita al líder del Torneo Clausura con el objetivo de sumar 3 unidades y recuperar la punta. Este jueves 9, desde las 21:30, en la cancha de barrio Los Nogales.
El Consejo Federal informó este miércoles las zonas y programación de la primera fase del Regional que comenzará el 19 de octubre. El clásico sunchalense se juega en la jornada inicial, programada para el 19/10, en el estadio de la Av. Belgrano.
Está imputado en una causa por amenazas simples y estafa. Según la resolución, deberá fijar domicilio en Humberto Primo, firmar semanalmente en la Comisaría de su jurisdicción y someterse a tratamiento médico por una afección que presenta.
Sonia y Carlos Cipolatti confirmaron que el hotel de cuatro estrellas concebido por su padre, el empresario Argentino Cipolatti, que fuera inaugurado el 14 de septiembre de 1988, dejó de prestar servicios a partir de este jueves.
La basquetbolista de Libertad fue confirmada en la selección nacional que competirá del 20 al 26 de octubre en el estadio Arena UENO COP de Asunción (Paraguay).
La Justicia Federal investiga a ex autoridades de la cooperativa local por no depositar aportes previsionales y de obra social durante treinta y dos períodos fiscales por la suma de $1.644.440.882.
El voto será nulo si hay más de una marca por categoría, si la boleta está rota de forma que impida identificar la opción o si contiene inscripciones que alteren el sentido del voto.