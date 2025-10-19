Este domingo, el clásico sunchalense inaugura el Regional Amateur

Con la gran base de los planteles que disputan los torneos de la Liga Rafaelina, la terna arbitral estará conformada por jueces de la Liga Rafaelina: Facundo Rodriguez será el árbitro, mientras que Franco Ceballos y Fabio Rodríguez sus asistentes.

Unión retorna al torneo del Consejo Federal luego del descenso del Federal A en 2024, mientras que Libertad viene jugando casi con asistencia perfecta, también desde su descenso en la tercera categoría del futbol nacional.

El último clásico fue un empate sin goles en cancha de Unión por el Torneo Clausura de la Liga Rafaelina.

Cómo llegan los protagonistas al Clásico

El jueves pasado, Unión obtuvo un empate 2 a 2 frente a Atlético de María Juana en el estadio de la Avenida y pelea por mantenerse en el lote de punteros en el Torneo Clausura.

En tanto, Libertad llega entonado luego de haber goleado por 3 a 0 a Florida de Clucellas en el estadio "Dr. Plácido Tita".

Deportivo Aldao y Ambrosetti, el otro duelo del grupo

En el otro encuentro de la Zona 7 de la Región Litoral Sur, el Deportivo Aldao empezará a hacer realidad una participación histórica en este torneo nacional visitando a San Lorenzo de Ambrosetti. El duelo arranca a las 20:00, con el arbitraje de David Moschen de Reconquista.

Cabe mencionar que al cabo de esta etapa de todos contra todos a dos ruedas, los dos primeros clasificarán a la segunda ronda.