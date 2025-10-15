Condenaron a 14 años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de un niño en Humberto 1º

Tiene 57 años y cometió los ilícitos en un inmueble donde residía. La sentencia fue resuelta en el marco de un juicio oral que finalizó este martes en los tribunales de Rafaela. La pena también se le impuso por haber filmado el ilícito.

JudicialesHace 6 horas MPA
tribunales Rafaela

Un hombre de 57 años fue condenado a 14 años de prisión por haber abusado sexualmente de un niño de su entorno familiar en Humberto 1º. La pena también se le impuso por haber filmado el hecho ilícito.

La sentencia fue ordenada por el juez Nicolás Stegmayer, en el marco de un juicio oral que finalizó ayer en los tribunales de Rafaela.

La fiscal que representó al MPA en el debate es Favia Burella, de la Sección Violencia de Género, Familiar y Sexual de la Fiscalía Regional 5. Tras conocer el veredicto, la funcionaria indicó que “más allá de que valoramos positivamente que el hombre que fue juzgado haya sido condenado, aguardaremos los fundamentos de la resolución para poder analizarlos”.

El hecho

Burella sostuvo que “el condenado cometió el abuso sexual entre el viernes 22 y el domingo 24 de septiembre de 2023 en un inmueble en el que él residía en la zona rural de Humberto 1º”. En tal sentido, planteó que “se aprovechó de que estaba a cargo de cuidar al niño, en virtud de la relación familiar y de confianza que mantenían”.

Además, la fiscal afirmó que “el hombre de 57 años filmó las situaciones abusivas sufridas por la víctima”.

La representante del MPA aseguró que “con su accionar, el condenado vulneró el desarrollo libre y progresivo de la integridad sexual del niño”.

Delitos

El hombre de 57 años fue condenado por la autoría de abuso sexual gravemente ultrajante agravado (por la guarda), promoción a la corrupción de menores agravada (por tratarse de una víctima menor de 13 años y por la guarda) y producción de material de presentación sexual de menores.

Identidad

Las iniciales del condenado son DAE. Su nombre completo no se brinda para evitar la revictimización de la persona abusada, ya que la madre de la víctima tiene el mismo apellido que el agresor.

