Prisión preventiva a un sujeto acusado de intentar matar a su expareja en Humberto 1º

Quedó en prisión preventiva un hombre de 32 años al que se investiga por haber intentado matar a su expareja el pasado domingo 5 de octubre en Humberto 1º. Así lo ordenó el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Gustavo Bumaguin, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de Rafaela.

El fiscal Martín Castellano, quien integra la Sección Especial Homicidios de la Fiscalía Regional 5, está a cargo de la investigación y solicitó que el imputado, cuyas iniciales son MRM, transite el proceso judicial privado de su libertad. El magistrado resolvió de manera oral en la audiencia y dispuso la prisión preventiva sin plazo.

El hecho

El fiscal Castellano señaló que “el ilícito fue cometido entre las 18:00 y las 20:30” y precisó que "el hombre investigado ingresó a la vivienda de la víctima por una ventana y sin la autorización de ella”. En tal sentido, agregó que “una vez que estuvo dentro del inmueble, rompió la puerta de la habitación en la que la mujer estaba durmiendo”.

"Ante ese ingreso sorpresivo, la mujer intentó escapar del lugar pero el imputado la sujetó del cuello con el cable de un ventilador que estaba en el lugar, y ejerció presión con el fin de asfixiarla”, relató el fiscal. También agregó que “inmediatamente después, el agresor empujó a la víctima y la hizo caer al piso, donde golpeó su cabeza y se desvaneció”.

Castellano manifestó que “las agresiones del imputado hacia su expareja fueron con pleno conocimiento de la letalidad de los medios que utilizó y del probable resultado mortal que podía causar con su accionar”. Aseguró además que “la intención homicida inicial no llegó a consumarse por razones ajenas a la voluntad del hombre investigado, ya que la mujer recibió una rápida y oportuna atención médica”.

“Este hecho no se trató de un acto aislado, sino que fue el corolario de distintos sucesos de maltrato por parte del imputado a su expareja en un evidente contexto de violencia de género”, argumentó el fiscal.

Peligros procesales

El fiscal Castellano expuso que "con el grado de probabilidad que demanda esta etapa del proceso penal, y en virtud de las numerosas evidencias que presentamos, el juez dio por acreditadas tanto la materialidad del ilícito como la plena participación del imputado".

"En cuanto a la pena en expectativa, el magistrado sostuvo que es de cumplimiento efectivo, fundamentalmente por la naturaleza violenta del hecho y por la calificación provisoria penal que atribuimos desde la Fiscalía", explicó el fiscal.

En cuanto a los riesgos procesales, el representante del MPA hizo hincapié en que “en consonancia con lo que planteamos, el juez consideró que el arraigo del imputado no está acreditado” y remarcó que “no logró demostrar un domicilio estable, vínculos familiares o residencia fija, ya que lo hacía en un hotel”. Agregó que “el magistrado entendió que en estado de libertad, el imputado podía llegar a influir en la víctima y en los testigos, razón por la cual era necesario adoptar medidas de protección para que lleguen al juicio con absoluta libertad”.

Por último, Castellano puntualizó que “si bien la Defensa propuso medidas alternativas a la preventiva, el juez manifestó que eran insuficientes para neutralizar los peligros procesales".

Calificación penal

El imputado es investigado como autor del delito de tentativa de homicidio doloso doblemente agravado (por el vínculo existente entre autor y víctima, y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer y mediando violencia de género -femicidio).