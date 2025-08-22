LRF: Unión le ganó a la Crema y alcanza el liderazgo momentáneo del Clausura

#LRF: Unión abre la cuarta fecha enfrentando a Atlético de Rafaela
En la noche del jueves, el Bicho Verde se impuso 3 a 2 ante Atlético de Rafaela en un vibrante y cambiante juego que se disputó en el estadio Tito Bartomioli.Deportes - FútbolHoy El Eco de Sunchales
En la noche del jueves se puso en marcha la cuarta fecha del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, jornada en la cual los visitantes pudieron celebrar.
En el predio del autódromo rafaelino, Valentín Mondino abrió el tanteador para la Crema (14m PT) y en el complemento pasó de todo. Facundo Bertero lo empató (8m ST) y Joaquin Cabral (11m ST) puso el 2-1; Santino Boidi (33m ST) volvió a igualar el tanteador y Leider Fissore (39m ST) marco el 3-2 final para la visita. En reserva fue empate 2-2.
En el otro partido que se jugaba ayer, en barrio Parque, Ben Hur cayó 4-1 ante Atlético Maria Juana.
Atlético de Rafaela 2 - Unión de Sunchales 3
Ben Hur 1 - Atlético María Juana 4
20.30
Libertad de Sunchales - 9 de Julio
15.00
Deportivo Aldao - Argentino Quilmes
15.30
Peñarol - Ferrocarril del Estado Sportivo Roca - Deportivo Tacural Florida de Clucellas - Argentino de Vila
15.45
Atlético Juventud vs Sportivo Norte
16.30
Brown de San Vicente - Deportivo Josefina
Unión 9, puntos; Ferrocarril del Estado 7, puntos; Sportivo Roca 7; Atlético Juventud 7; Sportivo Norte 5; 9 de Julio 5; Deportivo Tacural 5; Atlético Maria Juana 5; Ben Hur 4; Deportivo Aldao 4; Argentino Quilmes 4; Peñarol 3; Deportivo Josefina 3; Libertad 2; Atlético de Rafaela 2; Argentino de Vila 1; Brown de San Vicente 1; Florida de Clucellas 1.
