LRF: Unión le ganó a la Crema y alcanza el liderazgo momentáneo del Clausura

En la noche del jueves se puso en marcha la cuarta fecha del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, jornada en la cual los visitantes pudieron celebrar.

En el predio del autódromo rafaelino, Valentín Mondino abrió el tanteador para la Crema (14m PT) y en el complemento pasó de todo. Facundo Bertero lo empató (8m ST) y Joaquin Cabral (11m ST) puso el 2-1; Santino Boidi (33m ST) volvió a igualar el tanteador y Leider Fissore (39m ST) marco el 3-2 final para la visita. En reserva fue empate 2-2.

En el otro partido que se jugaba ayer, en barrio Parque, Ben Hur cayó 4-1 ante Atlético Maria Juana.

CUARTA FECHA

JUEVES 21/08

Atlético de Rafaela 2 - Unión de Sunchales 3

Ben Hur 1 - Atlético María Juana 4

VIERNES 22/08

20.30

Libertad de Sunchales - 9 de Julio

DOMINGO 24/08

15.00

Deportivo Aldao - Argentino Quilmes

15.30

Peñarol - Ferrocarril del Estado Sportivo Roca - Deportivo Tacural Florida de Clucellas - Argentino de Vila

15.45

Atlético Juventud vs Sportivo Norte

16.30

Brown de San Vicente - Deportivo Josefina

LAS POSICIONES:

Unión 9, puntos; Ferrocarril del Estado 7, puntos; Sportivo Roca 7; Atlético Juventud 7; Sportivo Norte 5; 9 de Julio 5; Deportivo Tacural 5; Atlético Maria Juana 5; Ben Hur 4; Deportivo Aldao 4; Argentino Quilmes 4; Peñarol 3; Deportivo Josefina 3; Libertad 2; Atlético de Rafaela 2; Argentino de Vila 1; Brown de San Vicente 1; Florida de Clucellas 1.