El clima: Comienza una breve primavera antes de la llegada de un nuevo frente frío

Feriado de agosto: ¿Qué pasa el próximo fin de semana?
El próximo feriado que espera en el calendario es el del 17 de agosto pero según definió el gobierno nacional, "el viernes 15 de agosto fue decretado día no laborable con fines turísticos.
Este lunes amaneció frío pero el termómetro irá en ascenso hasta superar los 20 grados. El Servicio Meteorológico anuncia jornadas muy agradables hasta mitad de semana y el miércoles las ráfagas del sur harán descender los registros térmicos.GeneralHace 6 horas El Eco de Sunchales
Este lunes comienza una breve primavera antes de que el invierno se instale otra vez en Sunchales y la región. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó jornadas agradables en medio de la última mitad del invierno, pero hay otro frente frío que se avecina.
El cielo podría nublarse a la tarde y permanecer así hasta la noche, cruzado por viento norte. La temperatura máxima está prevista en 22 grados.
El martes también se presentará agradable, con aumento de la nubosidad. Habrá viento norte durante la primera parte del día y la máxima alcanzará los 24 grados en horas de la tarde.
El miércoles, en cambio, llegará con una tarde ventosa y ráfagas del sur. Desde entonces se prevé un brusco descenso de la temperatura para la noche.
El jueves comenzará frío, con apenas 4 grados por la mañana, y una sensación térmica que probablemente esté por debajo. Y la máxima no superará los 16.
El viernes estaría despejado pero la temperatura no repuntaría: 16º de máxima y 6º de mínima.
Para el sábado se espera cielo mayormente nublado, una máxima de 18º y una mínima de 6º.
El viento del este traerá un leve repunte de las temperaturas, pero desde el viernes ingresará aire frío desde el sur. El sábado podría registrarse la mañana más fría de la semana, con heladas en zonas rurales.
El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para la primera semana de agosto, una baja en las temperaturas aunque no se prevén precipitaciones.
Se anticipan precipitaciones con fuertes ráfagas para este viernes Las precipitaciones podrían extenderse hasta el sábado, con mejoras hacia el fin de semana aunque habría un leve descenso de la temperatura.
El Servicio Meteorológico Nacional indica que no hay probabilidad de precipitaciones hasta el 1 de agosto. Hasta el martes continuará el frío pero luego ascenderán las temperaturas. Cielo predominantemente nublado.
Se espera que el cielo vuelva a cubrirse en Sunchales y regresen las precipitaciones en forma débil, aunque podrían intensificarse por momentos. El lunes mejoraría el tiempo.
