El clima: Comienza una breve primavera antes de la llegada de un nuevo frente frío

Este lunes comienza una breve primavera antes de que el invierno se instale otra vez en Sunchales y la región. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó jornadas agradables en medio de la última mitad del invierno, pero hay otro frente frío que se avecina.

El cielo podría nublarse a la tarde y permanecer así hasta la noche, cruzado por viento norte. La temperatura máxima está prevista en 22 grados.

Los días que vienen

El martes también se presentará agradable, con aumento de la nubosidad. Habrá viento norte durante la primera parte del día y la máxima alcanzará los 24 grados en horas de la tarde.

El miércoles, en cambio, llegará con una tarde ventosa y ráfagas del sur. Desde entonces se prevé un brusco descenso de la temperatura para la noche.

El jueves comenzará frío, con apenas 4 grados por la mañana, y una sensación térmica que probablemente esté por debajo. Y la máxima no superará los 16.

El viernes estaría despejado pero la temperatura no repuntaría: 16º de máxima y 6º de mínima.

Para el sábado se espera cielo mayormente nublado, una máxima de 18º y una mínima de 6º.