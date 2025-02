Amsafé rechazó la propuesta salarial y lanzó un paro por 24 horas

La docencia santafesina nucleada en Amsafe definió este viernes 21, rechazar la oferta salarial que hizo el gobierno y definió un plan de lucha que incluye un paro de actividades el lunes 24 de febrero, día previsto para el inicio de clases en la provincia. De esta manera, está en consonancia con la medida de fuerza nacional de la Ctera, que pone en riesgo el comienzo del ciclo lectivo en 11 provincias.

El rechazo a la propuesta de aumento que se hizo en la última paritaria - del 5% para el primer trimestre - fue contundente: 18.591 por la no aceptación; sólo 836 por aceptar, mientras que hubo 1.779 en blanco y 1 nulo (22.355 en total). Esos fueron los números de la votación en las escuelas y que se volcaron en la pizarra de la sede gremial (Rivadavia 3279).

El resultado era previsible, dado que la mayoría de las mociones que se sometieron a votación en las escuelas eran por medidas de fuerza con distintas modalidades. "La resolución de la asamblea de Amsafe ha sido muy clara: más de 18.000 han votado el rechazo a la propuesta paritaria", dijo Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafe Provincial.

"La propuesta es totalmente insuficiente y no cubre las expectativas que tenemos los trabajadores activos y los compañeros jubilados -añadió-. Este rechazo va a estar acompañado de la exigencia de una nueva convocatoria a la paritaria para discutir una nueva oferta. Entendemos que el gobierno de la provincia está en condiciones de mejorarla".

En otro momento de la conferencia, el dirigente indicó que "no puede ser que un maestro esté cobrando 633.000 pesos. No puede ser que te propongan un incremento salarial del 3,1%, que es la inflación del mes de enero, pero después por febrero y por marzo están ofreciendo el 1,9%, donde sabemos que la inflación puede ser mayor, y no pusieron ni una cláusula de actualización automática. No puede ser que después de haber perdido durante el año 2024 más de un 23% del poder adquisitivo, el gobierno de la provincia no presente una propuesta que implique recuperar lo que nosotros hemos perdido".

"El gobierno provincial tiene recursos, pero se están concentrados en muy pocas manos y lo que hay que hacer, es distribuirlos. ¿Le parece justo que una compañera, un compañero jubilado, termine recibiendo 40.000 pesos de aumento recién en el mes de mayo? Que a su vez le metan la mano con el 2% del aporte solidario? ¿Que, a su vez, cobren los incrementos salariales a los 60 días?", cuestionó.

Medida nacional

El paro va a estar acompañado de movilizaciones, concentraciones, clases públicas, actos y lecturas de cartas a la comunidad educativa. "También vamos a participar de la marcha nacional de la Ctera. Hay que hacer mención a la situación de pobreza de muchas familias que tiene dificultades para mandar a sus hijos a la escuela", dijo. Y añadió: "El Incentivo actualmente sería de más de 100.000 pesos. Fíjense en los salarios que tenemos los docentes, el impacto que tendrían estos fondos que el gobierno nacional ha discontinuado".

-¿Entonces es un paro contra el gobierno nacional más que contra el gobierno de la provincia por ser insuficiente la propuesta?, se le preguntó a Alonso.

-No, también por supuesto tiene que ver con la provincia, porque lo que estamos haciendo es rechazar la propuesta paritaria, que se tendría que haber mejorado.

"Clase de dignidad"

Consultado sobre si estos 18 mil docentes que votaron por el rechazo, acatarán el paro del lunes, teniendo en cuenta que perderán el premio a la Asistencia Perfecta, Alonso respondió: "Todas las resoluciones de Amsafe siempre han sido acatadas por todas las compañeras y por todos los compañeros. Es una característica de Amsafe. Nosotros debatimos mucho, hay 19 asambleas departamentales y muchísimas discusiones. Ahora también lo sintetizamos y, ahí todos juntos llevamos adelante la resolución que hemos tomado".

"A algunos les gustará más, a algunos menos, pero todos hemos participado democráticamente y creo que acá hay una resolución", fundamentó el dirigente. Y dijo que "a pesar de la extorsión del Gobierno, de los aprietes, de estas declaraciones, nosotros estamos confiados que nuevamente las trabajadoras y los trabajadores de la educación, el próximo lunes 24 de febrero, vamos a dar una clase de dignidad, que no nos vamos a arrodillar, que seguimos de pie defendiendo el salario y la escuela pública".

Asimismo, remarcó que "el gobierno se equivoca si cree que la confrontación es con la comunidad educativa".

Descuento del día

El propio gobernador Maximiliano Pullaro pidió públicamente este jueves a los padres que envíen a sus hijos a las escuelas porque "van a estar abiertas". Además, el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, dijo el pasado miércoles que "cualquier día de paro será descontado".

Lo mismo replicó este viernes el ministro de Educación, José Goity, en declaraciones radiales desde Rosario. "No se pagará el día no trabajado", confirmó, incluso antes de conocerse la resolución de Amsafe.

El ministro recordó que durante "las últimas medidas de fuerza la actividad fue prácticamente normal" y dio por hecho que esta vez va a pasar lo mismo. "Va a haber clases como corresponde en el inicio del ciclo lectivo. Las escuelas van a estar abiertas", destacó.

