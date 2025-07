Acuerdo para viajar sin visa a Estados Unidos: 5 preguntas y respuestas sobre el Programa Visa Waiver

Tras la visita oficial de la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, el Gobierno argentino anunció este lunes que iniciará los trámites para volver a integrar la lista de países dentro del Visa Waiver Program (Programa de Exención de Visa, en español) del gobierno estadounidense.

Si los Estados Unidos aprueban los trámites del proceso, los argentinos no necesitarían una visa para viajar por turismo o trabajo por un máximo de 90 días, como ocurre en la actualidad.

“Bajo el liderazgo del presidente @Jmilei, Argentina se está consolidando como un aliado aún más fuerte de Estados Unidos, con un compromiso más firme que nunca con la seguridad fronteriza de ambas naciones. Por eso, estamos tomando medidas para permitir el regreso de Argentina al Programa de Exención de Visas”, destacó Noem en X.

¿Qué es el Visa Waiver Program, cuánto puede demorar el ingreso al programa y cuánto sale una visa estadounidense?

¿Qué es el Visa Waiver Program o Programa de Exención de Visa?

El Visa Waiver Program de los Estados Unidos permite a la mayoría de los ciudadanos o nacionales de los países participantes viajar a los Estados Unidos por turismo o negocios para estancias de 90 días o menos sin necesidad de visa. Los viajeros deben contar con una autorización del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) válida.

Este formulario es usualmente completado para los ciudadanos argentinos que cuentan con pasaporte europeo, como el italiano, y que quieren viajar a Estados Unidos sin contar con un visado.

El ESTA tiene una validez de 2 años, y si el pasaporte vence en menos de ese periodo, se recibirá una autorización del ESTA hasta la fecha de validez del pasaporte.

¿Cuáles son los requisitos para ingresar al Visa Waiver Program?

Existen diversos requisitos para que un país pueda entrar al VWP, como el “mantenimiento de altos estándares en materia de lucha contra el terrorismo, aplicación de la ley, control de fronteras y seguridad de documentos”.

Uno de los requisitos oficiales más destacados es el de tener una tasa de rechazo de visa de visitante (B) de menos del 3%.

La Argentina no cumple con ese número. En 2024 (último dato anual disponible), según datos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el país tuvo un 8,9% de tasa de rechazo a visas de tipo B, el número más alto en los últimos 19 años.

Actualmente, son 42 países de todo el mundo los que están en el programa, entre los que se encuentran Alemania, Australia, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Italia, Japón y Nueva Zelanda. Chile ingresó en 2014 y es el único de la región latinoamericana.

La Argentina ya estuvo en este programa desde 1996, durante el gobierno argentino de Carlos Menem (Partido Justicialista) y el estadounidense de Bill Clinton (Partido Demócrata), hasta 2002, tras la crisis económica y política argentina.

¿Cuánto puede demorar el ingreso al programa?

No hay un tiempo estipulado para la duración del proceso de aceptación de un país luego de que inicia el trámite, y desde la embajada estadounidense aseguraron que el proceso “lleva tiempo”.

“¿Podría implementarse en menos de un año?”, le preguntaron a Noem en una ronda de prensa. “Eso sería muy difícil de hacer. No sé si algún país lo ha hecho en menos de un año”, respondió la funcionaria estadounidense.

“Este proceso habitualmente dura muchísimo tiempo y es muy largo. Sin embargo, en virtud de la relación y la posición que tiene la Argentina hoy, estamos en condiciones de hacerlo, como dijo la secretaria Kristi, quizás en un año. Cuando tenemos el mundial por delante, es muy importante para todos los argentinos”, aseguró el canciller Gerardo Werthein en LN+.

¿Cuál es el costo de una visa para los Estados Unidos en 2025?

A julio de 2025, el costo de una visa B1/B2, destinada a turistas y personas que viajan por motivos de negocios, es de U$S 185.

Sin embargo, el costo de la visa podría aumentar a U$S 435, a partir de la nueva ley “Big Beautiful Bill” impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump. Esto es porque se aplicará una “tarifa de integridad de visa” (visa integrity fee, en inglés) de U$S 250 extra, que podría ser reembolsable, si se cumplen con los términos del documento migratorio.

La “tarifa de integridad de visa” se aplicará a todos los visitantes que necesitan visas de no inmigrante, lo que incluye turistas, viajeros de negocios y estudiantes internacionales. Los ciudadanos de los países que formen parte del Programa de Exención de Visa no necesitan una visa, por lo que no les afectará esta nueva medida.

La medida ya entró en vigor a partir de su promulgación, el 4 de julio último, pero según reportó CNBC, la tarifa aún no se ha implementado y no está claro cuándo comenzará a aplicarse.

¿Cuántas visas a argentinos se emitieron en 2024?

Según datos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en 2024 (último dato disponible) se emitieron 272,762 visas B1/B2 para argentinos, una visa de no inmigrante que permite a ciudadanos extranjeros viajar a los Estados Unidos con fines de negocios y/o turismo.

La cifra fue similar a la de 2023 (273.206) y un 34% más alta que la de 2022 (202.479).