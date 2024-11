En la mañana de este domingo 3, se desarrolló una audiencia imputativa virtual presidida por el Juez de la Investigación Penal Preparatoria, Dr. Javier Bottero y solicitada por el fiscal Guillermo Loyola, quien acusó a Leandro R., alias "Pitío", de 33 años, nacido en Rosario pero ahora afincado en la ciudad de Sunchales, de los delitos de robo y amenazas, por un hecho delictivo sucedido el miércoles 30 de octubre de este año en una vivienda de calle Joaquín V. González y Alem de nuestra ciudad. Cabe señalar que el acusado estuvo en la sala de audiencias de Tribunales debido a inconvenientes técnicos existentes en la Alcaidía de la Jefatura de Policía donde permanece detenido.

Tras las presentaciones correspondientes, tomó la palabra el representante del MPA, relatando que el 30 de octubre, alrededor de las 10:00 de la mañana, el acusado -que es representado legalmente por el Dr. Aníbal Caula del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal-, ingresó a la vivienda tras forzar aberturas y aprovechando que no había gente en la propiedad, para llevarse, entre otras cosas, un disco externo, un pendrive, un televisor de 40 pulgadas, auriculares inalámbricos, dos celulares, frazadas, varios anillos y cadenas. Destacó también que al momento de ser aprehendido por personal policial, el sujeto lanzó severas amenazas contra los uniformados y también contra las víctimas, mencionando que les iba a prender fuego a los móviles y también la casa de las personas que lo habían denunciado.

Palabra de la damnificada

A su turno y tras negarse a declarar el imputado, el Juez Bottero le dió la palabra a la dueña de casa quien manifestó sentir una enorme impotencia por lo sucedido, agregando que a medida que van revisando sus pertenencias encuentras faltantes que al principio, quizás por el shock o por el tamaño de esos elementos, no habían sido detectados. "Me da mucha impotencia cerrar mi casa con llave y con todas las medidas de seguridad y que igual entre y haga lo que hizo. Agradezco que no estaban mis hijos en la vivienda de lo contrario no sé qué podría haber pasado. También agregó que el sujeto -que cuenta con varios antecedentes policiales- vive cerca de donde están ellos, lo que acrecienta el temor de la familia. Finalmente reclamó por una memoria externa en la que tiene guardados gran cantidad de trabajos en los últimos años, además de fotos y videos de sus hijos que a él no le sirven para nada y para nosotros es muy importante".

Ahora, tras aceptarse una prórroga solicitada por el defensor oficial, será la Oficina de Gestión Judicial la que decidirá en qué horario de este lunes 4, se realizará la audiencia de medidas cautelares solicitada por el fiscal.