LRF: Unión y Libertad tuvieron un domingo ideal

En Reserva, ganó Unión a Deportivo Ramona por 2 a 0.

En reserva. Libertad ganó 5 a 1 a Deportivo Tacural.

LOS RESULTADOS DE LA SEXTA FECHA DEL APERTURA:

La sexta fecha ya había tenido este domingo en el mediodía la victoria de Ferro por 2 a 1 sobre Peñarol, con goles de Martín Lobos y Diego Meza, y de Facundo Vera para Peñarol (en reserva fue 0 a 0).

Este es el resumen:

Florida 0 - Atlético de Rafaela 1 (Mateo Guglielmone). En reserva 1 a 1.

Ben Hur 1 (Joaquín Molina) - Juventud 0. En Reserva ganó Ben Hur 2 a 0.

Dep. Tacural 1 (Andrés Mandrille) - Libertad 2 (Marcos Quiroga y Enzo Fernández). En reserva ganó 5 a 1 Libertad.

Unión de Sunchales 2 (Dángelo Restelli e/c y Lucas González) - Dep. Ramona 1 (Nahuel Massuero). En Reserva ganó Unión 2 a 0.

Sportivo Norte 1 - Argentino Quilmes 0 (suspendido a los 32' del complemento por incidentes).

LAS POSICIONES

Zona A: Ferro 16; Ben Hur 13; Atlético, Brown y Peñarol 10; Florida 7; Atlético María Juana y Esmeralda 6; Argentino de Vila 3.

Zona B: Dep. Aldao 14 puntos; Unión 13; Libertad 12; Quilmes (un partido suspendido) y Ramona 7; Dep. Tacural 5; Sp. Norte (un partido suspendido), Juventud y 9 de Julio 4.

Próxima fecha Zona A: Atlético vs Esmeralda; Brown vs. Ferro; Peñarol vs. Atlético M. Juana; Argentino de Vila vs. Ben Hur.

Próxima fecha Zona B: 9 de Julio vs. Tacural; Libertad vs. Sp.Norte; Quilmes vs. Unión; Dep.Ramona vs. Juventud. Interzonal: Florida vs. Aldao.