Larga es la historia y el vínculo de la firma sunchalense Collino con el deporte motor de Bahía Blanca, y un nuevo capítulo está a punto de escribirse este 27 de diciembre. Bahía Blanca es conocida por su exigencia, “es una categoría muy demandante, se maneja con gran profesionalismo. Como invitado, uno nunca sabe contra quién está corriendo, porque los titulares invitan a diferentes pilotos, y eso genera incertidumbre extra”, explicó Collino en entrevista.

Para Leo, la responsabilidad de participar va más allá de un desafío personal. Su compañero de equipo, Sebastián Pérez, necesita sumar puntos clave para escalar posiciones en la tabla y acercarse a la zona de los entran a los playoffs. Actualmente se encuentra en el puesto veintinueve y debe ajustar el rendimiento de su vehículo. “Esto es una carrera por el campeonato. Tengo que hacer un buen papel en la serie para garantizar que lleguemos a las semifinales, donde están los puntos más importantes”, sostuvo el empresario sunchalense.

Preparación y nostalgia en el regreso

Collino adelantó que, aunque no va a contar con el tiempo suficiente para estas en las pruebas oficiales antes de la competencia, probablemente realice algunos ensayos fuera de pista el viernes mismo para familiarizarse con el auto, la potencia del motor y la configuración general del vehículo. “¿Estoy un poco fuera de ritmo? Sí, seguramente. Pero voy a aprovechar al máximo el poco tiempo que tenga para ajustar todos los detalles posibles”, señaló. La experiencia de volver a Bahía Blanca no solo es deportiva, sino emocional. “Para mí, Bahía Blanca es como correr en casa. Es maravilloso el lugar: las tribunas, la prensa, el espectáculo que se brinda. Siempre me movilizó competir ahí, y hacerlo de nuevo es un desafío en todos los sentidos”, confesó Collino, quien recordó con afecto a los amigos y colegas que estarán presentes en la última carrera del año 2024.

De la oficina al campo de batalla

Para Leo, volver al volante representa mucho más que una simple competencia. “Es salir de la zona de confort, de la oficina, y meterme en el campo de batalla nuevamente. Es la analogía que me sale en este momento, según cómo lo estoy viviendo a pocos días de la competencia”

Con esta carrera, Collino no solo retorna a los circuitos, sino también a las emociones y desafíos que forjaron su trayectoria como piloto y emprendedor. El viernes 27 de diciembre será una fecha significativa, marcada por el reencuentro de un aguerrido competidor nato con su pasión más profunda. Una jornada que promete intensidad y grandes emociones.