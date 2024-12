Información importante sobre la recolección de residuos:

- Martes 24: No habrá recolección de residuos no recuperables ni recuperables.

- Miércoles 25: No habrá recolección de residuos de patio ni recuperables.

La semana siguiente seguirá el mismo esquema:

- Martes 31: sin recolección de residuos no recuperables ni recuperables.

- Miércoles 1°: sin recolección de residuos de patio ni recuperables.

Recomendamos:

Planificar la disposición de tus residuos.

Evitar sacar bolsas en días sin servicio.