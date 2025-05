Estos son algunos de los conceptos que brindó Luciana Sinner, subsecretaría de Ambiente y Acción Climática de la Municipalidad de Sunchales, en la entrevista brindada en El Eco de Sunchales.

Centro de Transferencia de Residuos

"No fue fácil encontrar un lugar óptimo para ubicar el Centro de Transferencia de Residuos porque tiene que ser una ubicación estratégica, cercana a los ciudadanos y a los recursos que el Municipio tiene como los camiones y también cerca del Corralón Municipal porque los residuos que ingresen al lugar van a ser automáticamente destinados a la planta de residuos. Además de facilitarle a los vecinos el servicio de residuos que la recolección normal no los recolecta, por ejemplo escombros, pretendemos reducir esos sitios donde se disponen los residuos de manera incorrecta".

"El centro de transferencia va a tener un horario que todavía no se ha determinado porque estamos evaluando la demanada de la ciudadanía. Aún está en construcción pero no va a llevar mucho tiempo porque es una infraestructura que no es muy compleja: una oficina, una plataforma donde van a ir las campanas para el material recuperable y los volquetes ubicados sobre el suelo. Y una zona de estacionamiento para que los autos puedan ingresar. Y habrá personal que indique a dónde hay que disponer los residuos para que nos permita hacer una correcta diferenciación de los residuos, que no vayan todos a un mismo lugar".

Ante la consulta si se hizo un estudio de impacto ambiental para la ubicación del Centro de Transferencia de Residuos, Luciana Sinner respondió: "Es una obra que no necesita un estudio de impacto ambiental porque no van a ingresar residuos orgánicos o biodegradables que pueden generar inconvenientes, olores o roedores. Además, tampoco van a permanecer demasiado tiempo en ese lugar, el movimiento va a ser continuo, por lo cual no es una obra que genere ningún impacto ni inconveniente en el entorno del barrio o en la zona donde va a estar ubicado".

Tratamiento de residuos orgánicos e inorgánicos

"Lamentablemente, con el tema del residuo orgánico aún no hemos podido avanzar. Recordemos que en el 2022 se retiró la recolección de orgánicos y retomar ese servicio es muy difícil por varios factores. Primero los recursos de movilidad, ya que hay que destinar un camión compactador exclusivo para ese servicio. Y segundo, volver a incentivar a los ciudadanos para que se adhieran a este tipo de recolección. No podemos hacer, como se hizo en la anterior gestión, pedirle a la gente que separe y luego en la planta disponer todo junto. La idea es poder brindar este servicio a partir de este año luego de la incorporación de un nuevo compactador".

"Con respecto a los residuos inorgánicos, hoy en día se está haciendo una muy buena campaña. Nos falta pero estamos aproximadamente en los 10.000 kilos de material por mes, entre cartón, botellas, latas y vidrios. Ahora empezamos a incorporar nuevas líneas de recuperación como botellas PET de aceite que se diferencian de las botellas PET común de gaseosa o de agua. También el tetra, el telgopor, líneas de recuperación que estamos dividiéndola en la planta de residuos. Esos materiales se entregan a una empresa de Rafaela y a un emprendedor local".

Construcción complejo ambiental

"Nos tomamos un año para definir la situación del emplazamiento del nuevo Complejo Ambiental. No fue una decisión apresurada, se hicieron muchas reuniones con el personal de la Provincia, realizando todas las averiguaciones sobre el terreno de 26 Ha. que ya había adquirido el Municipio y que tiene los estudios aprobados. Finalmente se tomó la decisión de avanzar porque estaban todas las condiciones. Es una materia pendiente para la ciudad de Sunchales y nos va a posicionar en los primeros lugares como política ambiental pública en la provincia. Recordemos que actualmente hay muy pocos rellenos sanitarios en la provincia. Tenemos algo más de 390 localidades y casi 400 basurales a cielo abierto".

"En esta primera etapa del Complejo Ambiental se plantea lo referido a obras hídricas, es decir, el alteo del camino y la obra civil de los drenajes. Dentro del predio, comprende el cercado, la forestación y pozos de monitoreo de agua subterránea. Para esas obras, se firmó un convenio con el Ministerio de Ambiente de la provincia que contempla un aporte no reintegrable de 298 millones de pesos y ahora se está desarrollando el proceso administrativo para el llamado a licitación. Una vez adjudicada la obra consideramos un plazo de seis meses para su finalización".

"A partir de ahí, recién se habilita la segunda etapa, que sería la construcción de la celda propiamente dicha, una especie de cava impermeabilizada donde vamos a tener que disponer el residuo en positivo, es decir, del nivel del suelo para arriba. Tiene varias capas de suelo impermeabilizante, más una membrana de alta densidad, que es la que permite que los lixiviados, si es que hay, no ingresen a las napas o al suelo. Con respecto a la infraestructura, va a ser un galpón donde va a ir instalada la maquinaria que ya está comprada y se encuentra protegida en Humberto Primo. Es una cinta de clasificación y las prensas de alta densidad para el fardo orgánico que se va a disponer luego en la celda. Y otra prensa destinada al plástico, cartón y demás materiales. Y el personal que va a trabajar en el Complejo Ambiental va a ser el mismo que el de la planta de residuos. Seis personas muy capacitadas y sumaremos dos más porque ya estamos desbordados".

"En la práctica, va a ser muy difícil que las localidades que conforman el GIRSU puedan traer los residuos en su totalidad. En esta primera etapa, Sunchales dispondrá sus residuos y habrá un trabajo muy fuerte en las Comunas para que realicen el tratamiento de sus residuos en cada localidad, especialmente los orgánicos, y traigan al Complejo Ambiental la menor cantidad de residuos posible. Residuos secos que ya no pueden recuperarse de ninguna manera como plásticos".

"El Complejo Ambiental es toda una obra de ingeniería y hay muchos casos de éxito. Uno de ellos, por ejemplo, es Firmat, una planta melliza de lo que en su momento se debería haber instalado acá, porque yo siempre digo que en el 2017 - 2019 hubo una gran oportunidad que el gobierno local perdió. Ellos tienen la misma maquinaria y proceden como queremos hacerlo acá. Vos venís de la calle, ingresás y no te das cuenta que es un lugar donde se disponen residuos. ¿Por qué? Porque tienen una planta de reciclaje muy bien mantenida, trabajan con residuos secos y orgánicos, pero continuamente limpian las maquinarias. Y por otro lado tenés una celda donde se disponen fardos de alta densidad que ya perdieron la mayoría del lixiviado en el galpón. Obviamente el lixiviado que se pierde se dispone en una cisterna. La gente no debe tener miedo porque no va a ser lo que tenemos actualmente, un basural a cielo abierto. Si bien nosotros estamos haciendo todo lo posible para controlarlo, tenerlo saneado, evitar los incendios, hoy en día lo que se tiene es un basural a cielo abierto".