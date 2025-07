Si alguien imaginaba que el fin de la campaña electoral iba a poner paños fríos a la tensión que se vive en el Concejo Municipal de Sunchales, la última sesión ordinaria desarrollada el pasado jueves demostró que la grieta entre el Ejecutivo representado por los dos ediles oficialistas y los 4 concejales opositores que mantienen la mayoría parlamentaria sigue inalterable y por ahora no parece tener visos de solución.

El Ejecutivo presentó el habitual proyecto de ordenanza que se hace trimestralmente solicitando la actualización de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM), un valor de referencia que se aplica en los tributos municipales. En esa iniciativa, la gestión del intendente Pablo Pinotti solicitaba un aumento ponderado del 9,81% para el trimestre comprendido entre julio - septiembre, sustentado en los parámetros exigidos por la ordenanza Nº 2139 que tiene un coeficiente de ajuste sustentado en tres variables: paritarias, precio del gasoil y variación del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC).

Hubo acciones previas a la sesión del jueves 3 de julio (donde se trató el tema) que preanunciaban sobre el destino aciago del proyecto oficialista. En la sesión ordinaria del jueves 26 de junio, no fue tratada la actualización de la UCM, una fecha límite porque la administración municipal necesita tener esos valores antes de que finalice el mes para poder imprimir las boletas del ciclo tirmestral siguiente.

El oficialismo califica de "demagógica" la actitud de los ediles opositores

Fue aún más curioso que el día previo al debate del jueves pasado, el partido "Ahora Sunchales" lanzara un comunicado titulado "La negativa demagógica de los concejales pone en jaque la calidad de los servicios para los sunchalenses" donde la Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Sunchales, Andrea Ochat destacó su "preocupación ante la actitud “irresponsable y demagógica” del bloque opositor del Concejo Municipal. Tal actitud se vio claramente ante la negativa de analizar “con seriedad y responsabilidad” los índices y criterios establecidos por normativa, impidiendo un aumento necesario y coherente con la inflación registrada en los últimos meses: “Viven en eterna campaña electoral. Son el Bloque del No, que bloquea caprichosamente y no propone alternativas. Lo que está en juego es fortalecer la prestación de servicios que se le brinda al vecino desde cada área del municipio”.

El parte explica que "días atrás, el Departamento Ejecutivo solicitó al Concejo una actualización del 9% de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM). Este guarismo está en concordancia con los incrementos ocurridos en los últimos meses y es acorde a lo que establece la normativa vigente. Equivale en promedio a $900 en la boleta. Sin embargo, los cuatro concejales opositores se negaron a tratar el tema".

“Esta gestión ha restablecido y mejorado integralmente los servicios municipales - prosigue le funcionaria municipal. Puso en condiciones el equipamiento existente y sumó nuevas unidades para fortalecer la prestación en cada área. Estamos brindando 22 servicios esenciales para el vecino que se sostienen a partir de la Tasa General de Inmueble. Todos los costos han sufrido un aumento. Invito a los ediles a que hagan un análisis, una evaluación. Los números están a su disposición. Lo que no vamos a permitir es que se resientan la calidad de los servicios que los vecinos se merecen” resaltó.

En otro párrafo, la Secretaria de Gobierno argumenta: "Sólo por nombrar prestaciones: alumbrado público, mantenimiento de calles y red cloacal, desagües, recolección de residuos, Guardia Urbana, Seguridad Vial, Centros de Salud, Plan Integral de Gestión Ambiental. Estamos ante la famosa máquina de impedir y que no brinda explicaciones. Es una clara intención política de obstaculizar la gestión Pinotti. Pero está claro que esta decisión no afecta al intendente, sino que perjudica directamente a los vecinos y al desarrollo de la ciudad. La negativa impacta también a instituciones profundamente valoradas por la comunidad, como son los Bomberos Voluntarios, el Hospital y la Cooperadora Policial”.

Por último, Andrea Ochat llamó a “la reflexión” a los concejales “apelamos a la responsabilidad, a la seriedad de sus miembros para que, por encima de cualquier especulación política, prioricen el bienestar de la ciudad y de quienes la habitan” cerró preguntándose una disyuntiva para los concejales: “¿van a seguir bloqueando o se van a poner del lado del vecino?”

El debate en la sesión del jueves 3 de julio

En el Orden del Día de dicha sesión, se informaba que el Ejecutivo solicitaba el proyecto que disponía de aumentos en la Unidad de Cuenta Municipal a partir del 1 de julio y por el trimestre que abarca hasta septiembre. También se debatiría un proyecto presentado por los bloques no oficialistas donde se determinaba que "el valor de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM) se mantuviera en la suma de $111,88 a partir del 1 de julio del 2025.

La concejal de Ahora Sunchales, Brenda Torriri fue quien pidió la palabra en primer término, manifestando una argumentación que mantenía la línea de razonamiento de la secretaria de Gobierno, Andrea Ochat. Algunos de los párrafos más importante de la edil oficialista: "Lamentablemente, vemos una postura que se ha vuelto habitual en época electoral y fue lo que hemos manifestado al comienzo de esta gestión con el número de pérdidas históricas del valor de UCM que nunca pudieron recuperarse y que si buscan en los archivos de las sesiones de hace un año atrás, lo venimos manifestando y lo venimos alertando. Una negativa que parece más enfocada en construir un discurso electoral que en acompañar la gestión pública desde una mirada responsable.

¿Última vez que ocurrió? 2023, en el contexto de elecciones. Hoy seguimos en la misma situación. Estamos discutiendo exactamente lo mismo que señalé al inicio de nuestra gestión legislativa, cuando comenzó el debate sobre los valores de la unidad de cuenta municipal. La diferencia es que, en aquel entonces, la decisión demagógica e irresponsable fue tomada por el propio intendente Toselli, mientras que ahora esa misma actitud corresponde a la oposición.

Quiero que el vecino entienda lo que está pasando, y lo que está pasando no es técnico, no es administrativo, ni mucho menos inocente. Es una decisión política que prioriza el desgaste de una gestión antes que el bienestar de la ciudad. Y los que pagan esa decisión no somos nosotros los concejales, no es el Ejecutivo actual, son los vecinos, los que esperan que se les arregle una calle, los que quieren vivir en una ciudad limpia, iluminada y segura. Negarse a una actualización mínima, necesaria y justificada, es condenar a Sunchales al deterioro. Es elegir el conflicto antes que el trabajo conjunto. Es decirle no a los servicios, no a las soluciones, y no a la gente".

Los fundamentos de la oposición

La oposición no tardó en responder y sus argumentos apuntaron a la aprobación generosa del incremento en los tributos municipales en la gestión de Pinotti que hasta ahora que alcanza el 229%; la falta de respuesta a los pedidos de informes relativos al destino de los recursos públicos; la existencia de superávit fiscal y la reticencia de datos precisos para poder calcular el valor de la UCM. Entre los conceptos vertidos, sorprendió el calificativo de "mentiroso" para referirse a la información que brindan algunos funcionarios del gabinete del intendente Pinotti.

El edil Santiago Dobler señaló que el proyecto no oficialista pretende mantener el mismo valor sin fecha de vencimiento y evaluar una actualización cuando lo requiera. "El DEM dispuso que se actualice trimestralmente, cuando con anterioridad se hacía una vez al año. Consideró que el ajuste trimestral es más fácil que intentar generar un plan para reducir gastos y resaltó que "se olvidó de presentar un cuadro de ahorro e inversiones que es vital para generar un Presupuesto".

Más adelante afirmó que “el Ejecutivo se olvida de muchas cosas, como por ejemplo que el Concejo, el año pasado le otorgó un aumento importantísimo a la UCM, que estuvo por encima del efecto inflacionario, alrededor del 229%, un 80% por sobre la inflación”.

Por otra parte, les recordó a los concejales oficialista que se ha solicitado el costo de los servicios incluidos en la tasa y nunca se obtuvo respuesta alguna, por lo que se torna muy difícil otorgar aumentos a ciegas. También cuestionó la lista del personal, ya que les informan que son 535, mientras que el listado que fue entregada Andrea Ochat es sensiblemente mayor.

La concejal Laura Balduino puntualizó que nadie se negó a tratar el proyecto, se opusieron a otorgar un aumento, postura fundamentada en la falta de respuesta a los pedidos de informes relativos al destino de los recursos públicos, afirmando que ningún aumento puede otorgarse sin la debida transparencia.

En relación a un reciente informe brindado por la Secretaria de Gobierno en el Concejo, puso de manifiesto que “nos mintió en la cara”, entregando un listado apócrifo en el que figuran 800 empleados, con datos fuera de la realidad , con gente que vemos en el Municipio y no figura.

Por último consideró que el ninguneo y la falta de respeto al Concejo Municipal es de características sin precedentes.

La concejal Carolina Giusti manifestó que la negativa al aumento se "encuentra fundamento en razones políticas, institucionales y administrativas que no pueden ser ignoradas en el contexto actual de nuestra ciudad.

En primer lugar, resulta inaceptable que el Ejecutivo Municipal, continúe sin dar respuestas a los múltiples pedidos de informes presentados desde este Concejo.

En segundo lugar, el Ejecutivo no ha presentado un plan claro ni concreto de ajuste en el gasto político. A pesar de la difícil situación económica que enfrentan nuestros vecinos, el municipio continúa con estructuras administrativas sobredimensionadas, sin dar señales de austeridad ni de eficiencia en el uso de los recursos públicos. Es inadmisible solicitarle más esfuerzo al contribuyente cuando no se evidencia un compromiso serio por parte del gobierno local para optimizar el uso del dinero de todos.

Por último, debemos señalar que el Ejecutivo gobierna de espaldas a la comunidad. Las decisiones se toman sin diálogo, sin participación ciudadana y sin escuchar las voces de los distintos sectores que componen nuestra sociedad. Asisten a una audiencia de alto impacto en materia de ambiente y el Concejo afuera; celebra un convenio que le da la bienvenida a un nuevo sindicato en nuestro municipio y el concejo afuera. Y aún más, arman una fiesta para celebrar el cooperativismo y el Concejo, afuera.

Ajustan por inflación, pero sin "descontar" esa actualización extra que hicieron cuando asumieron y que hemos acompañado. Esta desconexión con la realidad cotidiana de los sunchalenses se refleja en un creciente malestar social, que este Concejo no puede ni debe ignorar".

Finalmente, el edil Pablo Ghiano se refirió a la acusación de "demagogos" y recordó el accionar de Andrea Ochat, siendo concejal y presidiendo el Cuerpo en 2018. El DEM requirió un aumento de la UCM y la actual Secretaria de Gobierno, cumpliendo su rol de legisladora en ese momento, sostuvo su férrea oposición a autorizarlo, concluyendo en un incremento menor al solicitado. También recordó los distintos proyectos aprobados y pidió que el Ejecutivo responda los informes requeridos.

Luego de un debate que superó los 90 minutos, se procedió a la votación de la iniciativa presentada por el bloque no oficlalista que mantiene el valor de la UCM sin alteraciones a partir de julio, recibiendo los votos positivos de Laura Balduino, Carolina Giusti, Pablo Ghiano y Santiago Dobler. Votaron en forma negativa Juan Astor y Brenda Torriri.