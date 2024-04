ARB: Unión festejó ante 9 de Julio

Este viernes 19 por la noche, en la ciudad de Rafaela, 9 de Julio recibió a Unión de Sunchales en el marco de la tercera fecha del Torneo «Jorge Cagliero» de la Primera División masculina. Ambos llegaban a esta jornada sin haber ganado, y en el caso del Bicho Verde cumpliendo su fecha libre. El encuentro, finalmente, quedó en manos de la visita por 81-56.

Los parciales fueron todos en favor del conjunto sunchalense: 12-26, 27-50 y 40-67 con varios puntos altos como Nicolás Zurvera y Mateo Porporatto, ambos con 13 unidades. En lo más alto del podio quedó Agustín Chiavassa con 15 puntos anotados en el local, seguido por Facundo Chiabotto, también con 13.

9 de Julio 56-81 Unión

Estadio: Centenario

Árbitros: Fernando Capolungo y Nadia Defagot

Parciales: 12-26 / 27-50 y 40-67

9 de Julio: Norlis Dobler 8, Juan Ignacio Martino 0, Santiago Iribas 0, Facundo Roldan 2, Nicolás Pacheco 6, Agustín Chiavassa 15, Thiago Quiroga 0, Nicolás Picco 0, Siro Bruno 12, Santiago Fernández 0, Facundo Chiabotto 13. DT: J. Chiabotto.

Unión: Pablo Ioo 7, Matías Borda Bossana 12, Matías Bejarano 3, Pablo Jacquet 6, Guillermo Spila 0, Juan Pablo Cipolatti 6, Nicolás Zurvera 13, Francisco Villa 3, Juan Furrer 4, Agustín Loro 4, Mateo Porporatto 13, Manuel Porporatto 10. DT: J.P. Chami.

Posiciones: Quilmes 6 puntos; Atlético e Independiente 5; Libertad, Ben Hur y Racing 4; Unión y 9 de Julio 3; y Peñarol 2.

Próxima fecha (4ª): Independiente vs. Atlético; Libertad vs. Ben Hur; Racing vs. Peñarol y Unión vs. Quilmes. Libre: 9 de Julio.