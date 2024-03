Todas las provincias estarán representadas. De los 24 gobernadores -incluido el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri-, 21 confirmaron su presencia y los que no irán enviarán a sus vices a la reunión que se llevará a cabo en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada a partir de las 15:00, encabezada por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos.

Ambos funcionarios serán los ojos y oídos de Milei en el encuentro dado que, según indicaron a iProfesional fuentes del oficialismo, el Presidente no tiene previsto participar porque "es una primera reunión de trabajo". En Gobierno tampoco confirmaron si pasaría a saluda y deslizan que lo más probable es que se quede en Olivos.

El encuentro se da en el marco del "Pacto de Mayo" al que Milei invitó a todos los dirigentes políticos pero bajo la condición de encontrar un pre acuerdo que será, precisamente, el que se empezará a buscar en este encuentro, aunque no sin dificultades.

Cumbre Gobierno-gobernadores: ¿por qué es difícil un acuerdo rápido?

En el Gobierno saben que es difícil que surja un acuerdo de la reunión de este viernes y así lo entienden también los gobernadores quienes esperan encontrar en la administración de Milei, de mínima, una postura de negociaciación "abierta" y no condiciones fijadas de antemano. En Casa Rosada aseguran que será así.

El oficialismo quiere tener el compromiso de que la Ley ómnibus se apruebe en el Congreso y plantea como moneda de cambio (a pesar de que el Presidente se jacta de "no negociar") un paquete de medidas de alivio fiscal para las provincias, entre las cuales está la restitución del Impuesto a las Ganancias que eliminó Sergio Massa en el marco de la campaña electoral.

La quita de ese impuesto implicó para varias provincias (especialmente para las del norte) un agujero en su recaudación vía coparticipación. Francos aseguró días atrás que la restitución es "un pedido de los gobernadores", pero varios de ellos aseguran que no es así.

Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) son dos de los que no está interesados en que Ganancias sea la vía para fortalecer fiscalmente a las provincias, por lo que parece en principio difícil que ese tema destrabe un acuerdo.

Entre sus colegas hay matices en este punto, principalmente porque no a todos los afectó de la misma manera la quita de Ganancias. En las provincias como Formosa, Chaco o La Rioja el impacto fue de entre 1 y 2 puntos porcentuales de su recaudación, mientras que en Buenos Aires, Chubut, Córdoba o Santa Fe fue inferior.

Pero además, en la reunión sobrevolarán otros temas que ya se tocaron durante la fallida negociación de enero sobre la Ley ómnibus. La coparticipación del "impuesto al cheque" es uno de ellos, mientras se mantiene latente la idea de coparticipar el impuesto PAIS a la compra de dólares.

¿Cuáles son los otros puntos de la negociación y que dicen en Gobierno?

La coparticipación de esos impuestos es, por ahora, innegociable para Milei. Sobre todo el imuesto PAIS. El Presidente se planta en que es un tributo transitorio porque su objetivo es salir del cepo cambiario y liberar ese mercado.

No obstante, hay otros temas en la lista de reclamos que sobrevolarán la reunión, entre ellos, la restitución de los distintos fondos que el Gobierno les recortó a las provincias, como el del transporte y el de incentivo docente (FONID). De hecho, en la Cámara de Diputados el bloque de Miguel Pichetto impulsa un proyecto para recuperar esos recursos.

La negociación será difícil. En el Gobierno deslizan que "lo que reclaman los gobernadores es astronómico", según una fuente consultada por este medio. De todas formas, remarcan que está será una primera reunión y que la intención es encontrar con los mandatarios un punto intermedio para un acuerdo.

No obstante, también circunscriben el temario a la Ley de bases y al pacto fiscal y atan ambas cuestiones. "No se puede hablar de pacto fiscal si no le dan al Gobierno las herramientas para manejar la crisis".

¿Quiénes asistirán al encuentro?

Entre los 21 gobernadores presentes se destaca el bonaerense Axel Kicillof, referente del kirchnerismo que había sugerido la posibilidad de ausentarse pero finalmente irá a la Casa Rosada con reclamos sobre la restitución del Fondo de Fortalecimiento Fiscal que Milei le recortó a la Provincia y del Fondo de Incentivo Docente (FONID), entre otros.

Si bien se preveía que el riojano Ricardo Quintela, quien junto a Kicillof es uno de los más duros frente al Gobierno, no fuera de la partida, en la noche del jueves el Gobierno recibió la confirmación de que enviará a su vice. Lo mismo harán el formoseño Gildo Insfrán.

También enviará a su vice el mendocino Alfredo Cornejo, uno de los más cercanos al Gobierno de Milei pero que no participará por encontrarse en Canadá. El tenor de los reclamos de los gobernadores será distinto según ese nivel de afinidad con la administración de Milei.

Con los gobernadores y vices confirmados, el Gobierno de Javier Milei se aseguró que en la primera reunión rumbo al Pacto de Mayo todas las provincias estén representadas para retomar la negociación que se frustró en enero enn torno a la Ley ómnibus. En aquel entonces, el método fue buscar el acuerdo dentro del Congreso. Ahora irá por afuera. El camino a mayo todavía parece largo.